Скільки іранських дронів отримала росія та як їх можна збивати – ГУР

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, скільки іранських дронів отримала росія.

За його словами, росія отримала від Ірану 1700 безпілотників та замовила нові партії. Щоб збивати ворожі безпілотники Україні потрібна система ППО.

Як передає NNS, про це він сказав у інтерв’ю Оbozrevatel.

“Перша партія була замовлена в кількості 1750 дронів, далі пішли нові замовлення, але швидкість їх виробництва і доставки в hосію, ви маєте зрозуміти, це ж не одномоментний процес. Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові, але є інша сторона цього питання: близько 70% усіх дронів ми стабільно збиваємо”, сказав Буданов.

Голова української військової розвідки наголосив, що гвинтівками тут питання не вирішиш, потрібні серйозні системи ППО.

Обстріли України іранськими безпілотниками

Російські окупанти у понеділок, 17 жовтня, обстріляли безпілотником-камікадзе житловий будинок у Києві. На місці трагедії загинуло чотири людини. Серед них – молоде подружжя, яке чекало на народження дитини.

Українське МЗС звинуватило Іран у причетності до масових вбивств українців, оскільки ця країна передала агресору свої дрони та досі цинічно це заперечує.

Як розпізнати дрон-камікадзе і що робити у разі його наближення