Чому Нова пошта пакує невеликі вантажі у величезні коробки – пояснення компанії

Компанія “Нова пошта” роз’яснила, чому пакує невеликі вантажі, передані клієнтами на пересилання, у величезні коробки. А, також, чи доводиться клієнтам переплачувати за доставку

Так, на сторінці компанії у Фейсбуці клієнт опублікував фото та показав, як його кусачки упаковали у коробку, яка явно не підходила їм за розміром. Про це повідомляє NNS.

При цьому порожній простір в упаковці співробітники компанії заповнили папером згідно з правилами упаковки вантажів.

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“У таку коробку 10 штук влізе, а ваші (співробітники, – ред.) штовхають папір, і плати за 300 грам як за кілограм. Те, що може влізти в пакетик, ваші (співробітники, – ред.) пакують у коробки у кілька разів більше”, – обурився клієнт, додавши, що Нова пошта просто нібито “дере гроші” з клієнтів..

У компанії у відповіді на коментар спробували роз’яснити клієнту ситуацію та зізналися, чи заплатив він більше за доставку.

“Розуміємо, що візуально коробку можна було б підібрати менше. У той же час вартість меншої коробки об’ємом 0,5 кг становить вартість таку, як і коробки в 1 кг, до того ж сума за транспортування не змінилася б, всі відправки обсягом до 2 кг транспортується за одним тарифом”, – написав представник Нової пошти.

Також він дав посилання на сайт компанії, де клієнти можуть ознайомитись із тарифами.

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