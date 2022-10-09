Нова пошта відкрила відділення у Польщі: місце та графік роботи

Нова пошта відкрила відділення у Польщі. У відділені працюють українці зі знанням польської мови.
Перше відділення української “Нової пошти” з’явилося у Варшаві. Про це NNS дізнався з повідомлення уTwitter. В планах компанії відкрити відділення у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані. Вони запрацюють впродовж цього місяця.
Адреса Нової пошти у Варшаві: Męcińska, 18.
Варшаво, готові? 😏
Відділення у польській столиці вже працює 😎 pic.twitter.com/fiM9HklOnf
— Нова пошта (@NP_official_ua) October 7, 2022
Графік роботи:
- з понеділка по п’ятницю: з 8:00 до 20:00,
- у суботу та неділю: з 9:00 до 18:00.
В компанії повідомили вартість надання поштових послуг на відправку посилок з Польщі в Україну:
- посилка до 2 кг – 30 злотих;
- посилка до 10 кг – 45 злотих;
- посилка до 30 кг – 50 злотих;
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