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Нова пошта відкрила відділення у Польщі: місце та графік роботи

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Нова пошта відкрила відділення у Польщі. У відділені працюють українці зі знанням польської мови.

Перше відділення української “Нової пошти” з’явилося  у Варшаві. Про це NNS дізнався з повідомлення уTwitter. В планах компанії відкрити відділення у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані. Вони запрацюють впродовж цього місяця.

Адреса Нової пошти у Варшаві: Męcińska, 18.

Графік роботи: 

  • з понеділка по п’ятницю: з 8:00 до 20:00,
  • у суботу та неділю: з 9:00 до 18:00.

В компанії повідомили вартість надання поштових послуг на відправку посилок з Польщі в Україну:

  1. посилка до 2 кг – 30 злотих;
  2. посилка до 10 кг – 45 злотих;
  3. посилка до 30 кг – 50 злотих;

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