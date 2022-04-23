Чому Нафтогаз продовжує розсилати платіжки за газ українцям, будинки яких зруйновані війною

Громадяни України, будинки яких зруйновані під час активних бойових дій, продовжують отримувати платіжки за газ від компаніі Нафтогаз. Постачальник дав пояснення щодо оплати за газ тим споживачам, чиї будинки було зруйновано війною

На запитання абонентів, які змушені були переселитися в безпечні регіони України або виїхати за кордон після 24 лютого 2022 року, чи потрібно платити за газ, у Нафтогазі дали детальні пояснення. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Нафтогаз наполягає на тому, що абоненти компанії мають передавати показання лічильників навіть у воєнний час. Якщо будинок зруйновано, а відповідно споживання газу було зупинено, необхідно щомісяця повідомляти облгазу останні показання газового лічильника.

“Ми розуміємо ситуацію, що склалася. Тому передавайте показники по можливості і залежно від ситуації. Радимо передати саме останні показники Вашого лічильника. Мирного Вам неба!” – йдеться у повідомленні Нафтогазу.

Варто зазначити, що наразі на розгляді Верховної Ради України перебуває проект закону про звільнення від оплати комунальних послуг українців, будинки яких було зруйновано під час воєнних дій.

У Нафтогаз нагадали, що показання газового лічильника необхідно передавати щомісяця