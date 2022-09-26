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Чого українцям боятися взимку повідомив Володимир Зеленський

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Зеленский рассказал, чего украинцам бояться зимой

На українців чекає непроста зима. Найближчі зимові місяці можуть стати викликом для українців. Президент Володимир Зеленський розповів, чого українцям боятися взимку

У холодну пору року Росія може бити по електромережах країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS News, інформує NNS

При цьому він зазначив, що українці розуміють, що таке може статися і не бояться, а шукають варіанти виходу із можливої ситуації.

ого українцям боятися взимку повідомив Володимир Зеленський

«Ми боротимемося, і ми не здамося. Дуже важливо, щоб росіяни не змушували інших країн, Сполучених Штатів Америки та Європи страждати. Нині ми страждаємо. Ми боремося і ми віддаємо свої життя за майбутнє демократії та відкритий світ», – сказав Зеленський
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Зазначимо, що українська енергосистема з’єднана з європейською (з 24 лютого 2022 року), що дає змогу отримувати при необхідності електроенергію з Європи.

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