В Україні взимку очікується дефіцит деяких продуктів: до чого готуватись українцям

В Україні взимку очікується дефіцит деяких продуктів. Ціни значно збільшаться, що зумовлено об’єктивними причинами

Стало відомо, що в зимовий період у магазинах різко погіршиться асортимент овочів та фруктів. Пропозиція знизиться, що позначиться на вартості товарів. Це зумовлено дефіцитом газу, через який зменшуватиметься тепличне виробництво. Економіст Олексій Кущ спрогнозував розвиток подій на ринку.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Я думаю, що на нас взимку чекає дуже серйозний період зростання цін, тому що влітку фактично ми маємо сезонні овочі, фрукти, і вони відносно дешево коштують… Закінчиться літо, і з продуктами стане гірше з точки зору їх цінової доступності для широких верств населення. Якщо ми бачимо зараз дефіцит газу, то у нас і теплиці не працюватимуть”, – зазначив експерт в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Фінансовий аналітик нагадав, що Херсонська та частина Запорізької області окуповані. А з цих регіонів йшли масові постачання овочів та фруктів. У деяких областях є компенсатори, але обсяги бажають кращого.

В Україні добре видно інфляцію на імпортних товарах, які дорожчають з кожним днем. Він навів у приклад найулюбленішу крупу українців, ціна якої побила всі рекорди.

“У нас у споживчому кошику – 50% імпортні товари, і вони подорожчали. Приклад гречки – дуже показовий. Тому що цей товар, ціни на який є певним маркером для суспільства”, – пояснив Кущ.

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