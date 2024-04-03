В Україні паралельно з мобілізацією працюють центри рекрутингу. За їхніми даними, більшість людей прагне влашуватися на штабні посади. Названо найпопулярніші професії у ЗСУ

В Україні відкрито декілька рекрутингових центрів. Вони займаються пошуком людей для служби у Збройних силах України. Популярність посад у війську дуже відрізняється.

Про це розповів керівник рекрутингової агенції Владислав Грезєв, передає НСН.

“У нас на штабні посади конкурс, здається, 70 людей. Черга стоїть. На другому місці — IT, на третьому — БпЛА, на четвертому — прес-служба. На десятому — піхота”, – розповів “Громадському” керівник рекрутингової агенції Lobby X Владислав Грезєв.

На думку Грезєва, головна проблема мобілізації – це брак людей.

“Черга стоїть“ – які найпопулярніші професії у ЗСУ

Владислав Грезєв вважає, що в суспільстві є низка побоювань, які стримують людей від того, щоб вступити до лав Сил оборони України.

“На першому місці серед причин, які зупиняють потенційних рекрутів — це командири. Вони хочуть бути впевнені в тому, що буде дієвий механізм санкцій щодо неадекватного командування. На другому місці — погана організація навчання новобранців. А на третьому — відсутність відпочинку і ротацій”, – розповів керівник рекрутингового агентства.

За його словами, в ідеальному світі хотілось би, щоб до Збройних сил України йшли лише добровольці, оскільки вони більш мотивовані.

“Якби добровільний підхід міг би закривати кількісні показники потреб в активній фазі війни — то звісно, тільки він би й процвітав. Але наразі, на жаль, потребу повністю закрити в такий спосіб не можна. Тому обидва підходи мають працювати. Ми стараємося працювати так, щоб розширити нашу географію, щоби всі громадяни знали про переваги й обирали саме цей спосіб. Тоді це реально більш свідомий крок. Але загалом усю систему рекрутингу та мобілізації треба переглядати. Вона має бути цілісна й комплексна, а не уривками: десь там закон, десь там якісь наші методи, десь там ще якісь плани. Це все має бути синхронізовано і централізовано”, – додав Грезєв.

Він зазначив, що зараз держава веде роботу над створенням агенції рекрутингу, яка має більше централізувати та напрацьовувати політику з одного джерела.

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