Борги за комуналку можуть змусити повертати ще до закінчення воєнного стану

Ситуація з комунальними боргами в Україні склалася критична. За три місяці війни українці накопичили понад 100 мільярдів сумарного боргу за комунальні послуги. І може статися так, що борги за комуналку змусять повертати ще до закінчення дії воєнного періоду

Такими міркуваннями, зокрема, поділився експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Він вважає, що навіть із потенційно можливою допомогою західних партнерів Україні буде важко втримати розгалужену мережу комунальних підприємств на плаву. Через різке скорочення бази оподаткування бюджети всюди напівпорожні. Грошей не те що на оновлення, а навіть на поточні видатки комунальників катастрофічно бракує. А тим часом ситуація погіршується. По-перше, через те, що собівартість комунальних послуг із початком війни різко зросла. По-друге, тому, що рівень розрахунків населення впав.

Хтось просто скористався скасуванням штрафних санкцій і вирішив поки зачекати з оплатою комунальних послуг. А хтось і об’єктивно не може зараз платити. І найближчим часом грошей на підтримку комунального сектору немає звідки брати – в країні триває війна.

Отже, щоб не залишити українців на зиму без тепла, води і газу, влада буде змушена вдаватись до якихось кроків. Можливо й непопулярних. Попенко припускає, що частину населення, таки, змусять платити за комуналку вчасно, повернувши пеню за прострочені платежі, а можливо й примусове стягнення боргів. Експерт припускає, що змусити платити за комуналку можуть жителів західного регіону країни, який так не постраждав від війни, як схід і південь.

“Не можна зараз прирівнювати споживача у Миколаєві чи Харкові та, наприклад, у Чернівцях. Це різні ситуації”, – каже експерт.

Втім, і на заході України зараз ситуація непроста. Звісно, руйнування від війни тут мінімальні, проте чимало жителів регіону також втратили роботу і зараз проїдають останні заощадження. Отже, чи зможуть усі платити, навіть якщо їм погрожуватимуть відлученням від комунальних благ, невідомо.

Як оплачувати комунальні послуги під час воєнного стану