Безробітні можуть відмовитись від суспільно корисних робіт – що буде з виплатами у разі відмови

Відмовитись від суспільно корисних робіт людина має право, оскільки згідно зі статтею 43 Конституції України використання примусової праці забороняється. Що буде з виплатами для безробітних у разі відмови?

У Міністерстві економіки заявили про те, що під час війни офіційно зареєстрованих безробітних, які не зможуть працевлаштуватися протягом 30 днів, залучатимуть до суспільно корисних робіт за зарплату, не нижчу за мінімальну.

Це рішення Кабміну реалізують у двох сферах. Про це повідомляє NNS

За відмову від суспільно корисних робіт безробітних позбавлятимуть виплат

Відмовитись від запропонованих суспільно корисних робіт людина має право, оскільки згідно зі статтею 43 Конституції України використання примусової праці забороняється.

Однак під час дії військового стану така відмова означатиме припинення реєстрації в центрі зайнятості та скасування нарахування грошової допомоги у зв’язку з безробіттям. Це стосується випадків, коли людина за станом здоров’я не може виконувати роботу. Однак у цьому випадку потрібно мати підтвердження лікаря.

У Мінекономіки наголосили, що при залученні до суспільно корисних робіт часто йдеться не завжди про важку фізичну працю – робітників залучають, наприклад, до плетіння маскувальних сіток, фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовим тощо.

Щодо заробітних плат таких працівників вони необов’язково мають бути мінімальними – їх можуть збільшити коштами обласних бюджетів.

У службі зайнятості пояснили, як залучатимуть безробітних до суспільно корисних робіт