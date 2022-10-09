В Україні під час дії воєнного стану спростили порядок залучення безробітних до суспільно корисних робіт.

Цей механізм врегульовано Порядком залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затверджений постановою Кабміну від 13.07.2011 р. № 753, повідомляє NNS з посиланням на Державний центр зайнятості.

За яких умов безробітного можуть залучити до суспільно корисних робіт

У період воєнного стану для осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 30 календарних днів, підходящою вважається робота, яка не потребує кваліфікації, професійної підготовки, або робота, що потребує первинної професійної підготовки безпосередньо на робочому місці. В якості такої роботи можуть пропонуватися суспільно корисні роботи.

Заробітна плата в цьому випадку має бути не нижчою розміру мінімальної зарплати.

Яким чином організовуються суспільно корисні роботи

Рішення про організацію суспільно корисних робіт ухвалює військове командування самостійно або із залученням місцевої влади чи військових адміністрацій. Вони визначають види робіт та перелік об’єктів, де потрібні працівники, та їхню необхідну кількість, а також визначає джерело фінансування.

До суспільно корисних робіт можуть залучатися працездатні особи, у тому числі ті, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, а також зареєстровані безробітні.

Які соціальні й трудові гарантії надаються при залученні до суспільно корисних робіт

Особи, що залучаються до суспільно корисних робіт, мають право на:

укладення строкового трудового договору з оплатою нижче від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату її нарахування;

на оплату проїзду в межах регіону до місця виконання робіт та у зворотному напрямку (у разі потреби);

охорону праці та загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Чи втрачається статус безробітного на період виконання суспільно корисних робіт

На весь час виконання суспільно корисних робіт у період воєнного стану за особою зберігається статус безробітного.

Що буде у разі відмови безробітного від залучення до суспільно корисних робіт

Підставою для припинення реєстрації зареєстрованому безробітному є його відмова від двох пропозицій підходящої роботи.

Суспільно корисні роботи наразі до такої роботи прирівнюються. Тож у разі двох відмов центр зайнятості може припинити реєстрацію особи як безробітного.