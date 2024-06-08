Окупантами була здійснена атака по Україні 8 червня дронами і ракетою. Скільки цілей збила ППО.

Вночі 8 червня ППО вдалося збити більшу частину БПЛА та Х-59.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на командувача Повітряних сил Миколу Олещука.

Атака по Україні 8 червня ракетами та дронами – скільки ворожих цілей було збито

Він повідомив, що у ніч на 8 червня ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області РФ та здійснив пуски 13 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 з районів Курськ РФ і мис Чауда (Крим).

“В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять “шахедів” і одну Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей”, – розповів Олещук.

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