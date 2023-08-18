Атака по Кримському мосту – у ЗСУ оцінили дрони “Морський малюк”

У Силах оборони півдня розповіли, чого очікувати від унікальних українських дронів “Морський малюк”, якими атакували Кримський міст

Про обстріли Кримського мосту і ефективність ”Малюків” розповіла Наталія Гуменюк, повідомляє НСН з посиланням на 24канал.

“Треба розуміти, що малюки це те з чого виростає майбутнє покоління і майбутня перемога. Тому починаємо з “Малюків”, а далі буде”, – повідомила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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“Бавовна” на Кримському мосту стає системним явищем. Крім того, російським загарбникам треба готуватися до того, що скоро ця незаконно побудована споруда піде на дно Чорного моря.

“Кримський міст дійсно хворий і не тільки анамнез, а й діагноз у нього вже сформовані. Він зайвий і це головне. Те, що симптоматика буде погіршуватися у зв’язку з наближенням осені, зокрема, це абсолютно об’єктивно, тому що погодні умови будуть несприятливі. Кримський міст боїться не тільки того “шторму”, який може прилетіти, а того, що може просто вирувати у морі”, – зазначила посадовиця.

Як раніше повідомлялося, росіяни намагаються ремонтувати пошкоджений Кримський міст.

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