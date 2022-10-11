Гендиректор МАГАТЕ зустрівся з путіним: говорили про ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні, 11 жовтня, зустрівся в Москві з лідером рф путіним, щоб обговорити з ним ситуацію навколо окупованої ЗАЕС.

Про це повідомляють пресслужба кремля і пресслужба МАГАТЕ, передає NNS.

Згідно з інформацією, озвученою у кремлівському пресрелізі, путін заявив, що «готовий до діалогу» і наголосив «на зайвій небезпечній політизації» ситуації навколо станції. Він вважає, що «її градус треба знизити».

Гендиректор МАГАТЕ, як повідомляє кремль, сказав, що він особисто докладав зусиль для того, щоб уникнути ядерної аварії на ЗАЕС і надалі буде це робити.

У пресрелізі МАГАТЕ вказано, що Гроссі наполягав на створенні безпекової зони навколо АЕС і наразі намагається узгодити між Україною і окупантами деталі створення зони.

«Зараз як ніколи, у ці надзвичайно важкі часи, навколо ЗАЕС має бути встановлена захисна зона. Ми не можемо більше гаяти часу», — заявив Гроссі.

У обох пресрезілах ані слова немає про деокупацію станції і вивід військ росії з її території, попри те, що раніше у МАГАТЕ заявляли про невизнання переходу Запорізької АЕС у власність росії.

Під час переговорів очільник Кремля дуже нервував і постійно крутив у руках мікрофон, через що ледь його не скрутив.

Це видно на відео із зустрічі Путіна та Гроссі, яке поширюють російські засоби масової інформації.

Ймовірно, Путін спеціально крутив мікрофон, оскільки через хворобу Паркінсона він має тремор кінцівок у стані спокою. Тому, аби сховати тремтіння рук, він зумисне перебирав пристрій. Як пояснює лікар-невролог Олександра Щебет, коли хвора Паркінсоном людина хапається за предмети, то фізично напружує м’язи і таким вольовим зусиллям цей тремор поки що може стримати.

Варто зазначити, президент РФ Путін, з’являючись на публіці, намагається не показувати свою немічність, але його тіло видає його проблеми зі здоров’ям. Раніше в ЗМІ багато разів писали про те, що Путін може мати хворобу Паркінсона або якісь інші неврологічні розлади.

Тим часом, дії окупантів свідчать про те, що вони не збираються залишати ЗАЕС. Так, згідно з інформацією, озвученою Енергоатомом, вони готуються зимувати на станції – завозять ліжка, матраци тощо.

Також сьогодні стало відомо, що загарбники викрали і ймовірно катують заступника директора АЕС з персоналу, привезли свого директора, який має очолити станцію, а співробітників змушують отримувати російські паспорти і укладати договори про співпрацю з фейковою юридичною організацією, зареєстрованою у Москві для керування захопленим атомним об’єктом.

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