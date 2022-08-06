Гендиректор МАГАТЕ засудив обстріли Запорізької АЕС. Він наполягає на візиті до станції.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про стурбованість обстрілом захопленої окупантами Запорізької АЕС України та закликав усі сторони виявляти максимальну стриманість.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”.

«Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює дуже реальний ризик ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами», заявив він.

МАГАТЕ отримало від України інформацію про те, що жодних пошкоджень самих реакторів та радіаційного викиду не було, втім, є пошкодження в інших місцях ЗАЕС. Гроссі засудив будь-які насильницькі дії на Запорізькій атомній електростанції, поблизу неї чи проти її персоналу. Він наголосив, що український персонал, який обслуговує станцію в умовах російської окупації, повинен мати можливість виконувати свої обов’язки без погроз чи тиску.

Рафаель Гроссі заявив, що протягом останніх чотирьох місяців був готовий очолити місію експертів МАГАТЕ на захоплену ЗАЕС. На його думку, ця місія «зіграє вирішальну роль» у допомозі стабілізувати там ситуацію з ядерною безпекою. А інспектори із гарантій МАГАТЕ проводитимуть перевірку на станції. У такий спосіб, як каже Гроссі, МАГАТЕ могло би дати неупереджену та незалежну інформацію про стан АЕС.

«Те, що ця життєво важлива місія ще не відбулася, не пов’язано з МАГАТЕ. Попри наші рішучі зусилля, поки що це не вдалося. Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася. Але для цього потрібна буде співпраця, розуміння та сприяння як з боку України, так і росії», йдеться у заяві.

Нагадаємо, ще в червні Гроссі заявив, що український уряд запросив його на ЗАЕС. Але «Енергоатом», який є оператором Запорізької атомної електростанції, відповів, що Гроссі говорить не правду.

Чоловікам для виїзду за межі Запорізької області потрібен дозвіл з військкомату – ОВА