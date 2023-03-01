Терор населення на окупованих територіях – звіт Генштабу

Ворог продовжує знущатися над українцями на окупованих територіях. При цьому загарбники намагаються просувати фейкові “переваги” приходу “російської влади” – повідомляє НСН з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Ворог мародерить та чинить терор населення

Як повідомляється, останнім часом російські окупанти стали активніше займатись мародерством на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, у місті Олешки. Особливим об’єктом уваги загарбників є транспортні засоби.

В Енергодарі на Запоріжжі окупанти чинять тиск на жителів міста, обмежують подачу теплопостачання і гарячої води до помешкань. Також в захопленому Енергодарі російські загарбники розпочали пропагандистську акцію. Разом з місцевими колаборантами проводять пропагандистські заходи із висвітленням фейкових “переваг” приходу “російської влади”.

“Після масових звільнень відзначається брак фахівців на атомній електростанції, через що загарбники вимушені брати на роботу людей без освіти та досвіду”, – пише Генштаб

Російські загарбники обстрілюють окуповані міста та села

На Запорізькому і Херсонському напрямках ворог обороняється. На окремих ділянках намагається створити умови для переходу в наступ. Окупанти обстрілювали з артилерії райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Постраждали, зокрема, Времівка, Зелене Поле і Новопіль у Донецькій області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів і Новоандріївка на Запоріжжі, Зеленівка у Херсонській області і Херсон.

У Каховському районі на Херсонщині російські терористи продовжують мародерити та грабувати. У місцевих жителів забирають автомобілі, мотоцикли й велосипеди.

“У Мангушському районі тимчасово зайнятої території Донецької області окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі електропостачання до помешкань. Загарбники знищили електроопору і в населеному пункті на декілька днів зникло електропостачання” – йдеться у повідомленні Генштабу



Окупанти блокують реалізацію зерна

На тимчасово зайнятих територіях Луганської області у місцевих фермерів псується врожай літа-осені 2022 року. Окупанти блокують усім місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно на внутрішньому чи зовнішньому ринку.

Також окупаційна адміністрація неофіційно заборонила усім місцевим пекарням приймати зерно у місцевих. Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного урожаю.

Окупанти завезли 3,5 тонни борошна у Василівку, плюс 3,5 тонни цукру, щоб готувати там “соціальний хліб”. Але при цьому ціла колона вишикувалася в бік Бердянська — великовантажні машини, які вивозять зерно.

Загарбники відбирають житло у мирних жителів

У тимчасово окупованих Бердянську, Мелітополі, Токмаку окупанти заселяються в усі можливі приміщення. Це і школи, і училища, і будинки культури — все, що може бути, плюс розселяються по приватному сектору. Офіцерський склад розселяється у квартирах мирних жителів.

У Василівці російські окупанти використовують лікарні як військові шпиталі. Вони привозять лікарів із Криму та Росії, тому що медперсоналу практично не залишилося на окупованих територіях. І виходить, що там медичну допомогу цивільні люди отримують у другу чергу. Тобто спочатку окупанти лікують своїх, а потім уже цивільних.

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