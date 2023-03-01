Окупанти готують умови для наступу в Запорізькій та Херсонській областях – Генштаб

Російські війська ведуть оборону в Запорізькій та Херсонській областях. Проте намагаються створити умови для початку наступу на цих двох напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні за 1 березня, передає НСН.

Ворог здійснює артилерійські обстріли районів населених пунктів Времівка, Зелене Поле та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області; Іллінка, Марганець і Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Миколаївка, Антонівка, Зеленівка, Комишани Херсонської області та місто Херсон.

За інформацією командування, вкотре фіксується евакуація окремих категорій людей з окупованого Криму. Так, останнім часом військові РФ, які дислокуються у селі Перевальне, відправляють своїх родичів у Росію.

Тим часом, росіяни ведуть наступ на п’яти напрямках на сході України. ЗС РФ намагалися просунутися у бік Куп’янська Харківської області та Лимана Донецької області, проте безуспішно.

Також противник продовжує наступ на Бахмутському напрямку, де не припиняє штурмувати місто Бахмут. Водночас українські захисники відбили атаки у низці населених пунктів у цьому районі.

Крім того, армія Росії атакує позиції ЗСУ на Авдіївському та Шахтарському напрямках. Однак окупанти вчинили безуспішні наступальні дії у напрямку Кам’янки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Невельського, Мар’їнки та Перемоги.

Загалом українські війська відбили 85 російських атак.

Минулої доби ЗС РФ завдали 2 ракетних ударів і застосували 12 ударних дронів Shahed-136, яких збили українські воїни. Також ЗС РФ здійснили 68 обстрілів із РСЗВ.

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