«Вони рахують ваші лайки»: офіцер ЗСУ пояснила, чому важливо поширювати дописи про військових

Офіцер ЗСУ Оксана Чорна пояснила, чому важливо поширювати і лайкати дописи про військових і як це допоможе армії.

Не кожен воюватиме на фронті, але абсолютно кожен може допомагати бити ворога. Офіцер служби звʼязків з громадськістю у 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха Оксана Чорна назвала один із простих і дієвих способів, передає НСН з посиланням на сторінку військовослужбовиці у Фейсбуці.

Оксана Чорна пропонує українцям бути частиною ІПСО

Я розглядаю свою роботу як виробництво інформаційних снарядів. Якщо вони користуються популярністю, то вони досягають мети, – каже жінка

Чому важливо поширювати дописи про військових

За словами Захисниці, чим професійнішими, сильнішими, хоробрішими постають в інформаційному середовищі наші воїни, тим більше страху вони вселятимуть ворогові на полі бою.

Це, як легенди про хоробрих вікінгів та билини про безжальних ірокезів. Щоб лише одна згадка про нашу арту чи піхоту, танчики чи безпілотники, зенітників чи розвідників змушувала тремтіти рускіх, – пише офіцер

Так, ми вже 9 років у цій війні і понад півтора року безперервно в окопах. Так, ми втомилися. Але ми сповнені рішучості та сил закопати їх у наш чорнозем. Я дуже вам вдячна, за ваші вподобайки та поширення. За те, що ви підписані на сторінки бригад і штабів. Адже за ними стоять такі ж солдати, як я, – каже Оксана Чорна

Вона розповідає, що кожен, хто зняв фото чи відео, той, про кого був написаний пост або чий портрет ми розглядаємо у стрічці, рахує наші лайки. І уважно читає коментарі. Показуючи рідним та друзям та зберігаючи в телефоні.

За словами Оксани Чорної, лавина підтримки в соцмережах, телеграм каналах, коментарях на інтернет сторінках до дурі лякає ворога.

Майже один мільйон фоловерів Генерального штабу, Сухопутки та Міністерства оборони говорять про те, який відсоток населення залучений до боротьби з окупантом. Як і 20 000 – 40 000 фоловерів окремих бригад, говорять про те, скільки людей зацікавлені у перемогах окремих підрозділів.

Брати участь у наших Інформаційно-психологічних операціях (ІПСО), морально знищуючи ворога може кожен. Потрібне лише ваше бажання та прагнення допомогти бійцям в окопах перемогти ворога. Я вдячна вам, друзі, за вашу силу, підтримку та віру в армію. Ми обов’язково переможемо. І від кожного з нас залежить, як швидко та якою ціною, – резюмувала Оксана Чорна

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