«Доброго вечора, ми з України» – звідки взялася ця фраза, розповів Кім

«Доброго вечора, ми з України» – ця фраза на початку повномасштабної війни стала своєрідним кодом для усіх українців. Першим її почав регулярно використовувати, вітаючись, у своїх відео зверненнях очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. А згодом – масово українці. З’явилися навіть десятки Телеграм-каналів та інших медіа з такою назвою. А також наклейки на авто, магніти, пісні тощо. І навіть поштова марка.

Віталій Кім розповів в проєкті “Ціль 4.5.0” телеканалу “Інтер”, як з’явилася ідея використання саме такої фрази, передає з посиланням на ТСН НСН.

Спокій, гумор, впевненість у тому, що все буде добре – ці риси відрізняли Віталія Кіма від багатьох інших спікерів у той бентежний і страшний час. Така поведінка згуртувала навколо очільника Миколаївської ОВА мільйони прихильників. А фраза “Доброго вечора, ми з України”, яку постійно використовував Кім, стала символом такої згуртованості і непохитності нашого народу.

За словами Віталія Кіма, ідея цієї фрази виникла завдяки його радниці Вікторії Олійник, яка створила Телеграм-канал і відповідала за медіаполітику Миколаївської області. Вона разом із Кімом спілкувалася з хлопцями, які в боротьбі за свободу України стояли на передньому краї. Ці хлопці, залучені до груп спротиву та спеціальних операцій, віталися з Кімом саме так: “Доброго вечора, ми з України.” І саме ця проста репліка відобразила дух і єдність українців у найважчі моменти.

Віталій Кім відзначив, що вирішив забрендувати цю фразу, щоб Україна завжди була на слуху та щоб цей об’єднувальний фактор нагадував людям про їхню гідність і силу. Ця ініціатива стала не лише символом солідарності, але й психологічною підтримкою для тисяч українців, які переживають важкі часи війни.

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