Подивилися декларацію Безуглої: що у ній

Журналісти подивилися декларацію Безуглої. Про те, що задекларувала депутат Верховної Ради від фракції “Слуга народу”, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, розповідають, посилаючись на дані реєстру декларацій, Українські Новини, передає НСН.

Мар’яна Безуглаза задекларувала 483,7 тис. гривень доходів, 10 тис. доларів готівки та 147,5 тис. гривень на банківському рахунках у 2022 році.

Згідно з декларацією, Безугла володіє з грудня 2019 року квартирою у Києві площею 75,1 кв. метрів вартістю 164 тис. гривень.

З 1 лютого 2022 року нардеп орендує квартиру у Києві площею 44,8 кв. метрів, вартість не вказана.

Єдиним джерелом доходів вказана зарплата у парламенті, яка склала 483 724 гривень за 2022 рік.

Також вона задекларувала 147 576 гривень на банківських рахунках в Приватбанку і 10 тис. доларів готівки.

Ще новини України: Які доходи у міністрів та чиновників ОП – хто добровільно подав декларації за 2022 рік