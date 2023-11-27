Через негоду 27 листопада затримуються шість пасажирських поїздів: список

Через негоду 27 листопада станом на 11:00 затримуються шість пасажирських поїздів. Про це повідомила «Укрзалізниця», передає НСН.

Втім у відомстві зазначають, що попри сильні снігопади поїзди Укрзалізниці продовжують курсувати країною, жоден рейс не скасовано.

По найбільш засніжених регіонах додають вагони. А саме:

+4 вагони поїзду №106 Одеса — Київ сьогодні;

+4 вагони поїзду №248 Київ — Одеса сьогодні;

+4 вагони поїзду №248 Одеса — Київ завтра;

+4 вагони поїзду №779 Суми — Київ завтра.

Через негоду 27 листопада затримуються шість пасажирських поїздів

Через негоду деякі поїзди далекого сполучення прямують з відхиленням від графіка на понад годину:

№247/248 Одеса — Київ,

№11/12 Одеса — Львів,

№7/8 Одеса — Харків,

№53/54 Одеса — Дніпро,

№253/254 Одеса — Кривий Ріг,

№119/120 Львів — Запоріжжя.

Київська кільцева електричка курсує за графіком.

У ніч з 26 на 27 листопада 2023 року снігопади спостерігались у всіх регіонах країни, товщина снігового покрову подекуди сягала 50 см. Загалом залізничники прибрали від снігу близько 5,4 тис. стрілочних переводів та 36 пасажирських платформ. У заходах зі снігоборотьби взяли участь майже 2,5 тис. залізничників.

Укрзалізниця пропонує для подорожі в негоду обирати саме залізничний транспорт, який є найбезпечнішим та найнадійнішим.

Закликаємо пасажирів бути уважними та слухати оголошення на вокзалах, а також при плануванні поїздок враховувати ускладнення, що можуть виникнути через погодні умови. Нагадуємо також цілодобову гарячу лінію Укрзалізниці: 0800503111, – йдеться у повідомленні

Ще новини України: Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік