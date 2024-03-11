ОНОВЛЕНО. На жаль, інформація про ліквідацію Гузенка не підтвердилася. Пізно увечері 11 березня він вийшов в ефір у своєму Телеграм-каналі. «Був Тринадцятим, а став 200-м»? Росіяни показали нібито фото мертвого Гузенка. Про смерть одіозного російського військового і пропагандиста в одному наборі, почали говорити ближче до вечора 11 березня, передає НСН.

Інформація з’явилася в декількох ворожих Телеграм-каналах, згодом її підхопили українські ЗМІ. Але точно не було відомо, чи справді 13-й, він же Єгор Гузенко, став 200-м.

Росіяни показали фото мертвого Гузенка

Згодом увечері російський пропагандист Позняков, показав фото, на якому зафіксована особа, дуже схожа на Гузенка. Повідомлялося, що його нібито розстріляли бойовики «Ахмата». З якими у цього загарбника був давній і гострий конфлікт.

Зазначимо, що минулого року Тринадцятий публічно принизив кремлівську маріонетку, в окупованій Ічкерії, Рамзана Кадирова та його наближених.

Ультраправий Гузенко висміював кадирівців за постановочні ролики для TikTok, а також обурювався з приводу побиття 15-річним сином Кадирова Адамом скованого наручниками Микита Журавля, якого заарештували за образу Корана.

Після цього окупанту почали надходити погрози.

Сам Позняков, коментуючи це фото, заявив, що йому знімок прислав невідомий контакт. Він сказав, що не впевнений у смерті Гузенка, але підтвердив, що тату на руці – таке, як у Тринадцятого.

Єгор Гузенко завжди відрізнявся особливим цинізмом і неймовірною живучістю. Він воював в Україні ще у 2014 році – на Донбасі. А у 22-му році знову прийшов до нашої країни разом з іншими загарбниками. Перебував останнім часом на лівобережжі Херсонської області. Вів телеграм-канал. І весь цей час йому вдавалося залишатися неушкодженим.

Тринадцятий неодноразово висловлював бажання знищення України і всіх українців. Коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, істерично радів цьому і казав, що потрібно підірвати усі інші дамби на Дніпрі, аби затопити всю територію України.

Це яскравий приклад рідкісного нациста, рашиста і без сумнівів – воєнного злочинця.

Останній перед “зникненням” допис Гузенка сьогодні – про удар по Харкову. Якому він, звісно, радіє. Допис було оприлюднено об 11:04. Потім цілий день інформації на каналі не було, а ближче до ночі Тринадцятий вийшов в ефір.

На жаль, інформація про ліквідацію Тринадцятого не підтвердилася. Але у нього ще все попереду.

Нагадаємо, раніше ми писали: «Якщо далі так піде, у нас залишаться самі катамарани»: в Керчі потопили корабель «Сергій Котов»

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