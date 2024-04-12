Чи вдасться відновити роботу ЗАЕС без Каховського водосховища

Відновити нормальну роботу ЗАЕС без Каховського водосховища буде дуже важко – заявив Плачков. Про це НСН повідомляє з посиланням на УНН.

Без Каховського водосховища відновити нормальну роботу Запорізької атомної електростанції після деокупації буде дуже складно через недостатню кількість води для охолодження та виробництва електроенергії для всіх енергоблоків.

Про це повідомив під час брифінгу в Медіацентрі України Григорій Плачков, колишній голова Державної інспекції ядерного регулювання.

Без Каховського водосховища, буде дуже важко відновити роботу АЕС, тому що води для охолодження та вироблення електроенергії буде не вистачати для всіх енергоблоків – каже Плачков

За його словами, росіяни до того ж зроблять усе, аби ми не могли експлуатувати станцію одразу.

В них одна із ідей, зробити так, щоб або ми цю станцію будемо дуже довго ремонтувати, або не зможемо її повернути до комерційної експлуатації – додав фахівець

Нагадаємо, ми писали: Чому це дуже добре, що в Каховське водосховище прибула вода, – пояснив еколог

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