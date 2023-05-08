9 травня в Україні відзначатимуть День Європи – Зеленський підписав Указ

9 травня в Україні відзначатимуть День Європи. Відповідний Указ, який оприлюднено сьогодні, 8 травня, підписав президент Володимир Зеленський, передає НСН.

Президент підписав указ, згідно з яким кожного року 9 травня українці вшановуватимуть історичну єдність усіх європейців, які знищили нацизм.

9 травня в Україні відзначатимуть День Європи: текст Указу

“Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю:

1.Установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу.

2.Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 «Про День Європи».

3.Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування”

Раніше Зеленський заявив, що подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиє життя забрало і війна. Саме 8 травня набув чинності Акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Хоча агресор тепер інший, у нього та ж мета – поневолення чи знищення. Ми переможемо! Буде день нашої перемоги – День перемоги України. Буде, – заявив глава Української держави у відеозверненні сьогодні

Зазначимо, до цих пір в Україні відзначалися дві дати, пов’язані з Другою світовою війною – День пам’яті та примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня (залишається офіційним святом і вихідним).

У 2023 році українці радикально змінили ставлення до 9 травня. На думку переважної більшості опитаних (62%) Україна має відзначати День пам’яті та примирення 8 травня, 22% – День перемоги над нацизмом 9 травня.

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