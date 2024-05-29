Топ-6 гарних новин 29 травня: перший ASC 890, зброя, кроки до безпеки і ЄС, втрати Росії, економіка

На жаль, повномасштабна війна в Україні триває. Гинуть наші Захисники і цивільні мешканці. Ворог продовжує нищити міста і села та тисне на багатьох напрямках фронту. Крім того, в Україні є проблеми зі світлом і вже з 1 червня зросте вартість електроенергії. Але є і кілька гарних новин 29 травня.

Ми зібрали, на наш погляд, найголовніші з них.

6 гарних новин 29 травня

Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України

Уряд Швеції надасть Україні військовий пакет на суму 13,3 мільярда шведських крон (1,16 млрд євро), щоб допомогти країні у війні проти Росії. Про це у соцмережі Х повідомив глава Міноборони Швеції Пол Йонсон. Серед іншого Україна вперше отримає літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890

Цей пакет військової допомоги стане шістнадцятим за рахунком від Швеції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гроші, які будуть включені до додаткового бюджету, крім іншого, дадуть змогу зміцнити протиповітряну оборону України.

Так, Швеція передасть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який дасть Україні «абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі», а також зміцнить її здатність вражати цілі в довгостроковій перспективі. Літаки також поставляються з навчальним і технічним обладнанням.

Крім цього Швеція передасть весь свій парк бронетранспортерів 302 для підтримки формування нових бригад української армії. У пакет також входить винищувач Rb 99, а також артилерійські боєприпаси і ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

Збільшилася кількість країн, які дозволяють Україні бити по території Росії їхньою зброєю

У Польщі, Фінляндії та Франції заявили, що Україна має право бити по території РФ їхньою зброєю.

А Канада заявила, що не накладала таких обмежень.

Таким чином, вже Канада, Франція, Велика Британія, Швеція, Польща, Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія та Чехія не проти використання їх зброї по військовим об’єктам на території Росії.

США ще не ухвалили остаточного рішення.

Деякі експерти вважають, що дозвіл бити по Росії західною зброєю може змінити хід війни.

В ЄС у липні планують почати переговори про членство України

Євросоюз з липня 2024 року планує розпочати переговори про вступ України в ЄС.

Офіційні особи Брюсселя наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу вже наступного місяця, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. За лаштунками дипломати з ЄС і з Києва інтенсивно працюють над тим, щоб переконати уряд Угорщини дати згоду на початок переговорів про вступ України.

Шольц підтвердив величезні втрати Росії у війні з Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що окупаційна армія Росії щомісяця втрачає 24 тисячі солдатів на війні проти України.

Шольц підкреслив, що все це – заради “імперіалістичної манії величі” російського диктатора Володимира Путіна. Німецький канцлер зазначив, що Путін готовий пожертвувати великою кількістю своїх військових у розв’язаній ним загарбницькій війні.

“Є цифра, яка говорить про 24 тисяч загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця”, – сказав Олаф Шольц

Ще три безпекові угоди

Зеленський оголосив про підписання 3 нових безпекових угод: з Іспанією, Бельгією та Португалією.

Він зазначив, що ці країни підтвердили свою відданість інтеграції України в європейський простір та уклали нові безпекові угоди.

Зеленський відзначив значущість спільних проєктів у виробництві зброї, техніки та боєприпасів, а також наближення застосування F-16 українськими військовими. Ці заходи суттєво посилять здатність України захищати своє населення.

Українська економіка вистояла під час війни

Національний банк України оприлюднив Річний звіт за 2023 рік, в якому зазначається, що українська економіка і фінансова система вистояли під час повномасштабної війни.

«2023 рік продемонстрував неймовірну стійкість та адаптивність української економіки і фінансового сектору. Цей рік Національний банк як регулятор та фінансова система загалом, учасники банківського та небанківського секторів, платіжного ринку пройшли з усвідомленням відповідальності перед державою та громадянами. Попри війну, Україна змогла перейти від стратегії виживання до стратегії відновлення, перевершивши будь-які очікування», – заявив голова Національного банку Андрій Пишний.

У звіті зазначається, що комплексні зусилля центробанку в 2023 році дали змогу забезпечити макрофінансову стабільність, безперебійну роботу банківської системи та критичної інфраструктури ринків капіталу, подальший розвиток банківського та небанківського секторів, а також збільшити довіру українців до національної валюти.

Протягом 2023 року інфляція стрімко сповільнилася: з 26,6% до 5,1%, впритул наблизившись до цілі Національного банку (5%). Вагому роль у сповільненні інфляції відіграла послідовна монетарна політика, спрямована передусім на збереження курсової стійкості.

Рівень міжнародних резервів завдяки зовнішньому фінансуванню у 2023 році збільшився на 42% – до

У 2023 році банківський сектор залишався стійким, операційно ефективним та добре капіталізованим, що підтвердила оцінка стійкості Національного банку.

У другому півріччі 2023 року після тривалої паузи пожвавилося й корпоративне гривневе кредитування.

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