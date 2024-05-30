ТОП-5 гарних новин 30 травня: Керченська переправа, більше снарядів, райдужні обіцянки союзників

На жаль, повномасштабна війна в Україні триває. Гинуть наші Захисники і цивільні мешканці. Ворог продовжує нищити міста і села та тисне на багатьох напрямках фронту. Крім того, в Україні є купа інших проблем: корупція, бідність, екологія тощо…Але є і кілька гарних новин 30 травня.

Ми зібрали, на наш погляд, найголовніші з них.

5 гарних новин 30 травня

Завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі і знищили катери

ЗСУ завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі.

Вона активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Суттєвих пошкоджень зазнали 2 пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї переправи.

Крім того, 30 травня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 вчергове результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора росії у тимчасово окупованому Криму.

Внаслідок удару було знищено два катери росії ― за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 «Тунєц». Ще два таких катери були пошкоджені.

Чехія анонсувала різке збільшення поставок снарядів для України

Перші поставки Україні артилерійських снарядів у рамках так званої чеської ініціативи відбудуться вже найближчими днями, заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у четвер, 30 травня.

«Перші поставки боєприпасів можна очікувати в Україну найближчими днями. Сотні тисяч боєприпасів буде поставлено цього року. Починаючи з червня в Україну щомісяця постачатимуть десятки тисяч артилерійських боєприпасів», – підтвердив Фіала

За його словами, наразі в ініціативі беруть участь 15 країн, а поточна сума обіцяних грошей на закупівлю боєприпасів становить 1,6 млрд євро.

Несподіваний візит міністра оборони Німеччини і новий пакет допомоги

Борис Пісторіус несподівано прибув в Одесу й оголосив про новий пакет військової допомоги на пів мільярда євро.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро. Про це повідомляє агентство dpa у четвер, 30 травня.

Пісторіус прибув з неоголошеним візитом до Одеси, де зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим та оголосив про новий пакет допомоги.

Голова німецького Міноборони заявив, що до пакету увійдуть «велика кількість» ракет для системи ППО IRIS-T середньої дальності та SLS меншої дальності, а також безпілотники для розвідки й ведення бою в Чорному морі та необхідні запчастини для артилерійських систем і замінні двигуни для бойових танків Leopard.

У США відкрили перший від початку повномасштабної російсько-української війни завод з виробництва боєприпасів

У Сполучених Штатах Америки в штаті Техас відкрили перший від початку повномасштабної російсько-української війни завод з виробництва боєприпасів. Він також буде забезпечувати потреби Збройних сил України.

Підприємство вдалося побудувати менш ніж за рік. Його будівництву сприяли турецькі партнери США. Виробнича потужність заводу складатиме 30 тисяч артилерійських снарядів 155-міліметрового калібру на місяць. Відомо, що торік українські військові могли використовувати до семи тисяч таких боєприпасів за день.

У зв’язку з відкриттям цього заводу обсяги виробництва артилерійських снарядів у США зросли майже у два рази, адже два інших заводи, які розташовані в штаті Пенсільванія, здатні випускати з конвеєра близько 36 тисяч боєприпасів на місяць. Проте у Пентагоні ставлять за мету досягти виробництва 100 тисяч снарядів на місяць до завершення 2025 року.

Столтенберг проситиме союзників щороку виділяти 40 млрд євро на допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір просити союзників виділяти близько 40 млрд євро на рік на військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначило джерело агенства в НАТО, таке фінансування витримало б принаймні поточні рівні військової підтримки, яку надсилають союзники.

Нам потрібно підтримувати цей нинішній рівень підтримки як мінімум, щоб забезпечити передбачуваність, яка потрібна Україні, стільки, скільки це буде необхідно, – сказав співрозмовник Reuters

Він також додав, що союзники по НАТО надали Україні близько 40 млрд євро на рік з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зазначається, що про таку угоду ще не було публічно оголошено, але міністри держав-членів Альянсу зараз перебувають у Празі для переговорів.

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