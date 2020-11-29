Одноразова допомога та звільнення від податків: як українцям компенсують збитки через карантин

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В Україні напередодні свят можуть посилити карантинні заходи. Проте обіцяють бізнесу і населенню компенсувати фінансові втрати.

Володимир Зеленський 24 листопада анонсував програми з допомоги бізнесу та населенню через COVID-19. У матеріалі 24 каналу йдеться про те, якими будуть пільги та податкові канікули і де візьмуть гроші, інформує NNS.

Які пільги анонсували:

Одноразова допомога

ФОПи, які закрили свій заклад через карантин чи інші причини, пов’язані з пандемією, можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Те ж саме стосується найманих працівників, яких звільнили.

Допомогу отримають працівники або ФОП, якщо їхній роботодавець має одну з 6-ти категорій КВЕД:

47 – роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами);

55 – тимчасове розміщування;

56 – діяльність із забезпечення стравами та напоями;

59.14 – демонстрація кінофільмів;

90 – діяльність у галузі творчості, мистецтва та розваг;

93 – діяльність у галузі спорту, організування відпочинку та розваг.

Та все одно це обійдеться Україні в додаткові 10 мільярдів гривень витрат, як підрахували в уряді, адже виплату здійснять близько 1,2 мільйона українців.

Раніше ми писали: ФОПам обіцяють по 8 тисяч фіндопомоги: хто отримає

Проте стоїть питання де ж взяти гроші. МВФ скоріш за все не надасть Україні другого траншу цього року, на що очікували при формуванні бюджету. За підрахунками партії "Голос" держава не зможе сплатити від 50 до 120 мільярдів гривень видатків.

«І це відчує кожен — десь не добудують дорогу, не закриють дах у школі, а десь не виплатять зарплату працівникам»,

– сказав Ярослав Железняк у Раді.

Скоріш за все гроші спрямують з Фонду боротьби з коронавірусом. Про це заявив радник президента Олег Устенко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Допомога через простій під час карантину

Якщо бізнес не закрився, але через карантин скоротив час роботи, то може розраховувати на допомогу. Сума залежить від часу, який бізнес втрачає через карантин. Максимум – 8 тисяч гривень на одного працівника.

Наразі через карантин вихідного дня велика частка бізнесу (ресторани, перукарні, непродуктові магазини тощо) не працюють майже третину місяця. Якщо введуть повний локдаун, то їм доведеться тимчасово закритися.

Проте є й бізнес, який вирішив працювати попри карантинні обмеження, адже їм вигідніше заплатити штраф у 17 тисяч гривень, аніж втратити денний виторг. І не дивно, адже на вихідні припадає основна частка тижневого заробітку.

«У вихідні дні ресторани заробляють в середньому 41% від свого тижневого обороту, бари — 40%, піцерії і кальянні — 35%, фастфуд — 31%, кондитерські — 30%»,

— йдеться у дослідженні Опендатабот.

Компенсація за ЄСВ

Якщо через карантин працівники не мають змоги працювати, то й не буде потреби платити за них ЄСВ. У Президента пообіцяли компенсувати витрати за сплату ЄСВ.

«Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримуєте компенсацію за сплату ЄСВ за своїх найманих працівників»,

– пояснив президент.

Ймовірно йдеться про локдаун, коли працівники не будуть працювати взагалі. Обсяги компенсацій оцінюють у 1,5 мільярда гривень для майже 120 юридичних осіб.

Погашення боргу

Погасити податковий борг планують майже чотирьом мільйонам громадян, які мають заборгованість до 3 060 гривень. Його цілком анулюють. Проте виникає питання чи справедливе таке рішення стосовно тих людей, які сплатили податки вчасно.

Звільнення ФОПів від податків

При посиленні обмежувальних заходів в Україні 200 тисяч ФОПів першої групи мають бути звільнені від сплати всіх податків та зборів, включно з єдиним соціальним внеском.

Наразі ФОПи 1 групи платять 1100 гривень ЄСВ та 210 гривень єдиного податку. З 1 січня розмір податку зростає до 1 320 гривень та 227 гривень відповідно.

«Важливо, що програма "5-7-9" продовжиться та розширить свої можливості в цьому та наступному році. Ми дуже сподіваємось на підтримку Верховною Радою всіх вищезазначених важливих кроків»,

— підсумував Володимир Зеленський.

Допомога на дітей ФОПам

У Міністерстві соціальної політики розповіли про двомісячну програму допомоги ФОПам, які мають дітей до 10 років та обмежили свою роботу через карантин. Розмір допомоги – 2 тисячі гривень на одну дитину. Вона діятиме з 1 листопада до 31 грудня.

Нагадаємо, що така програма діяла у травні-серпні цього року. Тож тим, хто отримував допомогу, її продовжать автоматично. Іншим доведеться звернутися по допомогу із відповідною заявою до 15 грудня.

На програму виділять до 1 мільярда гривень. А профінансують коштом Фонду по боротьбі з COVID-19.

Гарантії по кредитах

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що держава гарантуватиме до 80% тіла кредиту, який підприємець взяв у банку.

Так, уряд розробив програму портфельних гарантій по кредитах для малого та середнього бізнесу. Виділять додаткові 5 мільярдів гривень, які спрямують на здешевлення позик для підприємств. За словами прем'єра, термін таких гарантій може бути від 1 до 10 років.

Чи достатньо такої підтримки

У Київській школі економіки (KSE) розповіли, як уряд має підтримати бізнес та населення, якщо введуть другий локдаун.

Скасовування на місяць ЄСВ для ФОПів, виплати ФОПам з дітьми;

Субсидія на послуги ЖКГ у грудні-січні (борг перекладається на уряд);

Скасування податку на майно на місяць;

Розширення програми 5-7-9 як підтримки бізнесу.

З цих 4 напрямків президент Зеленський та Кабмін анонсували лише два. Можливо, інші будуть представлені у законопроєкті, якого ще немає в публічному доступі.

Звідки взяти гроші на підтримку бізнесу і населення

Потреби у фінансовій допомозі складають 23 мільярди гривень у випадку введення локдауну, підрахували в Київській школі економіки.

Джерелами цих грошей можуть стати:

Транш МВФ. Щоправда, до кінця року залишається місяць, а МВФ не повідомляє про плани надання Україні другого траншу у розмірі 700 мільйонів доларів.

Запозичення на відкритому ринку. У KSE пропонують підняти ставку по ОВДП. На аукціоні 10 листопада ставка була на рівні 10,42%, що не дозволило залучити багато грошей.Зауважимо: якщо ставку піднімуть, у майбутньому буде важче обслуговувати держборг.

Спеціальне запозичення (рефінансування НБУ – банки – Мінфін). Це по суті друк грошей – дуже небезпечне явище, яке потягне за собою інфляцію та репутаційні ризики.

Перенаправлення грошей з будівництва та інших сфер на підтримку бізнесу та населення.

Використання коштів Фонду боротьби з COVID-19.

Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання в KSE вважає, що саме з Фонду варто направити гроші на підтримку бізнесу і населення, адже його пряме призначення – боротьба із наслідками коронавірусу.

"Джерелами цих грошей можуть стати: ОВДП, які викупить НБУ та зовнішня позика (євробонди) за умови прогресу в домовленостях з МВФ",

– розповів 24 каналу фінансовий експерт та партнер iplan.ua Василь Матій.

Експерт розповідає, що з погодженням МВФ бюджету на 2021 рік, прогрес таки з'явився.

«Нам не настільки потрібні гроші МВФ, як статус, що програма діє. Тоді відсотки за нашими євробондами будуть відчутно нижчими. Відповідно бюджету України обійдеться дешевше їх обслуговування»,

– додає Василь Матій .

Також ми писали: Мінфін завершив перемовини із МВФ про бюджет на 2021 рік

Що відомо про локдаун 2.0

В Україні можуть посилити карантинні заходи як було навесні. Проте тепер, уряд зобов’язаний попередити українців за 7 календарних днів до посилення карантину. Цілком ймовірно, що карантин введуть на напередодні зимових свят, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Проте в експертних колах вважають, що другий локдаун не матиме таких руйнівних наслідків для економіки, як мав перший.

«Якщо зараз ввести карантин зразка весни 2020, от просто взяти та скопіювати, то протягом 1 місяця ми зазнаємо 0,3% падіння ВВП в річному вимірі. Це досить маленькі втрати. Наша економіка адаптувалася. Це не добре, не погано. Це просто факт»,