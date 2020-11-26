ФОПам обіцяють по 8 тисяч фіндопомоги: хто отримає

- 26 лист. 2020
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Понад мільйон українців, які зупинили роботу на час карантину через епідемію коронавірусу, отримають фінансову допомогу в додатку "Дія".
Підприємці та працівники отримають допомогу від держави в розмірі восьми тисяч гривень. Загальний обсяг за цим напрямком становитиме 10 млрд гривень, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook, передає «Обозреватель», інформує NNS.
Допомогу отримають працівники або фізична особа-підприємець (ФОП), якщо її роботодавець має одну із шести категорій класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД):
- 47 – Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами)
- 55 – Тимчасове розміщення
- 56 – Діяльність із забезпечення стравами і напоями
- 59.14 – Демонстрація кінофільмів
- 90 – Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
- 93 – Діяльність у сфері спорту, організації відпочинку
Відзначається, що одна із шести категорій КВЕД повинна бути заявлена першою в реєстраційних відомостях на 31.10.2020.
"Фінансова допомога буде надаватися одноразово ФОПам і найманим працівникам, які призупинили роботу на час карантину. Програма підтримки з ініціативи президента України ухвалена сьогодні (25 листопада) урядом і спрямована на розгляд до Верховної Ради",
– написав Федоров.
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