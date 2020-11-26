Мінфін завершив перемовини із МВФ про бюджет на 2021 рік

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Міністерство фінансів заявило про успішне завершення перемовин із Міжнародним валютним фондом щодо проєкту бюджету на 2021 рік. Про це повідомила пресслужба міністерства, пише Громадське, передає NNS.

Погодження бюджету було однією з головних умов для початку перегляду з МВФ програми stand-by, визначення дати візиту місії Європейського департаменту фонду та отримання наступного траншу.

«Основний акцент перемовин стосувався формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних показників — рамки доходів, видатків і дефіциту. У цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ»,

— йдеться у заяві Мінфіну.

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МВФ і Україна

9 червня Рада директорів МВФ погодила нову кредитну програму для України stand by розміром 5 мільярдів доларів та терміном на 1,5 роки. Кошти планують перерахувати чотирма траншами.

Майже одразу Україна отримала $2,1 мільярда першого траншу. Два наступні мали надійти до кінця 2020 року на загальну суму 3,5 млрд доларів, а четвертий транш — у 2021 році. Але зараз цей процес фактично поставлений на паузу.

Для того, щоб Україна отримувала транші, потрібно виконувати певні вимоги. Зокрема, продовжити пенсійну, медичну, освітню, антикорупційну реформи.

У вересні в МВФ наголошували на тому, що незалежність антикорупційних органів є однією зі складових для надання кредитів Україні. Якраз тоді Конституційний суд спершу визнав незаконним призначення Артема Ситника директором НАБУ, а згодом ще й скасував низку антикорупційних норм, зокрема щодо недостовірного декларування.

Коли ж Україні очікувати на наступний транш? Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов вважає, що до кінця року отримати транш Україна вже не встигне. Водночас можна встигнути зустрітися з місією МВФ та «досягти домовленостей на робочому рівні».

Заступниця очільника Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв'ю «Українському радіо» також заявила, що Україна не встигає отримати транш від МВФ до кінця 2020 року, зокрема через те, що у Європі з 25 грудня розпочинаються різдвяні та новорічні свята.

«З точки зору фізичного отримання грошей — сама програма, в якій ми працюємо, вона передбачає певні етапи. Ці етапи розбиті на частини — коли МВФ оцінює як ми виконали взяті на себе зобов’язання і лише після цього виділяє певний транш. Етап, до якого ми зараз наближаємось, це — перегляд програми. Тільки після нього можливий і буде транш»,