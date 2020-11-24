Радник Єрмака заявив, що траншу МВФ в цьому році не буде

Завантажте мобільний додаток сайту

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення.

Про це Милованов сказав в ефірі "Свобода слова" на ICTV, пише Українська правда, передає NNS.

"Траншу не буде. Це нереально. Фізично і календарно ми не встигаємо. Траншу цього року не буде",

— заявив Милованов.

За словами колишнього міністра економіки, до кінця року можна встигнути досягти домовленостей на робочому рівні ("staff level agreement" – ред.). Останні можуть дати змогу Україні взяти запозичення в інших структур.

"Це позитивний сигнал ринкам фінансовим, що дозволяє Україні залучити фінансування на той період, поки триватимуть перемовини з МВФ, по прийнятним відсоткам",

— сказав Милованов.

Нагадаємо: