Зеленський пропонує виділити кошти для підтримки бізнесу з COVID-фонду

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Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає спрямування коштів Фонду боротьби з COVID-19 на підтримку підприємцям і найманим працівникам, пише Укрінформ, передає NNS.

Законопроєкт №4431 «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» оприлюднено на сайті Верховної Ради.

«Метою розроблення законопроєкту є забезпечення надання соціальної підтримки застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період дії посилених обмежувальних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,

- ідеться в пояснювальній записці.

Законопроєктом передбачається внести зміни до статті 28 Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Таким чином, пропонується передбачити можливість спрямування коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками на заходи з надання: одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів; одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників; одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб.

Законопроєкт визначено президентом як невідкладний.

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Напередодні Президент також вніс до Верховної Ради законопроєкти №4429 про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також проєкт закону №4430 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Нагадуємо, президент Володимир Зеленський 24 листопада анонсував реєстрацію законопроєктів щодо заходів економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

За його словами, розроблені законодавчі ініціативи, зокрема, передбачатимуть, що фізичні особи–підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн. Згідно з розрахунками, понад мільйон громадян України зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн.

Крім того, суб’єкти господарювання одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць у сумі, пропорційній часу так званого простою, у розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника.

Підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. За словами глави держави, це – майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис. юридичних осіб.

Крім того, передбачаються податкові канікули. При посиленні обмежувальних заходів 200 тис. фізичних осіб – підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.