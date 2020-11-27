У Мінсоцполітики розповіли, яким категоріям пенсіонерів перерахують виплати

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У держбюджеті є кошти на виплату пенсій за грудень 2020 року, а також є гроші на планові підвищення 2021 року.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву міністра соціальної політики Марини Лазебної, передає УНІАН, інформує NNS.

"Нещодавно ми закрили відомості на пенсії на грудень. 4 грудня планово розпочнеться виплата пенсій. Усе буде забезпечено. Жодної затримки по жодній соціальній виплаті немає. І про це сьогодні сказав міністр фінансів. Дійсно, немає чого хвилюватися, і немає чого сіяти паніку серед людей",

- сказала Лазебна.

У проєкті держбюджету-2021 передбачені підвищення пенсій, показники яких залежать від розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

"Під час засідання уряду (26 листопада. - Ред.) схвалювали проєкт бюджету і я як міністр соціальної політики і як людина скажу - так, звичайно, я хотіла більше грошей на соціальні програми, на соціальні ініціативи, але є об'єктивна реальність і треба на це зважати. І тут хочу підтримати міністра фінансів - треба балансувати й мати тверезу голову, як це правильно зробити. Але попри те, що сьогодні люди схвильовані, сьогодні глобальна криза, люди не мають впевненості в завтрашньому дні, бюджет на 2021 рік не передбачає, по-перше, жодного скорочення жодної соціальної виплати. Друге - прожитковий мінімум зростає. Так, він зростає маленькими темпами - 9,3%, він покриває трохи більше прогнозованої інфляції, але все решта - допомоги, які до нього прив'язані, теж будуть підвищені. І будемо працювати над цим, щоб не було заборгованості, щоб навіть було зростання",

- зазначила міністр.

Ухвалення держбюджету потрібне для того, щоб були підвищені, зокрема, мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, а як наслідок - і пенсії.

"Іде 1 січня, чому нам потрібен цей бюджет? У зв'язку з тим, що підвищується мінімальна заробітна плата, підвищується ще один важливий соціальний стандарт - мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів, кому виповнилося 65 років, у кого є повний стаж. Вона підвищується на 400 гривень. Розумієте, кажемо, що там важко, скрута, непроста ситуація, але ми всі законні базові стандарти соціальні виконуємо. І люди отримуватимуть уже в січні підвищені пенсії, які підпадають під цю категорію. Крім того, в липні буде реалізовуватися програма підвищення пенсій 75-літнім. 80-літні пенсіонери будуть знову ж таки додаткові 500 гривень отримувати. Всі ці речі в бюджеті 2021 року є",

- запевнила Лазебна.

Що цьому передувало