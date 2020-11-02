Зеленський звернувся до "Слуги народу": якщо не зупинимо хаос КСУ, отримаємо протистояння на вулицях

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Президент Володимир Зеленський звернувся до депутатів від фракції "Слуга народу" із закликом об'єднатися та підтримати його пропозиції щодо відновлення справедливості та законності в країні після останніх рішень Конституційного Cуду. Про це він зазначив в аудіозверненні, яке є в розпорядженні Укрінформу, передає NNS.

"Історія не судить переможців. І якщо я вирішу, що шлях розв'язання кризи можливе тільки через запропонований закон – треба обов'язково підтримати. Якщо ми знайдемо інший, менш конфліктний шлях, буде інше рішення. Але поки можу сказати тільки одне: останнє рішення Конституційного суду, ці скандальні скасування фундаментальних законів – прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо той хаос, який творить Конституційний суд за гроші, ми не зупинимо, тоді отримаємо протистояння на вулицях. І, до речі, ця відповідь суспільства буде жорсткою, але справедливою. Чи готові ми поставити на кон смерть країни?! А якщо ні, то разом беремо на себе відповідальність і разом відновлюємо справедливість і законність",

- сказав Зеленський.

Президент відзначив, що "дивна" поведінка суддів Конституційного Суду в лічені години поставила країну на грань катастрофи:

"Або країна знову буде втягнута в кривавий хаос, або держава як система прозорих правил і домовленостей припинить своє існування, аби ми нарешті станемо дійсно потужною політичною силою і скажемо своє вагоме слово: "Ні! Ні брехні!".

"Скажу відверто, сьогодні мене особисто і кожного з вас чекає дійсно вирішальний бій проти всього того, що повинно піти, зникнути, розчинитися в історії, того, що не повинно заважати простим людям жити по справедливості",

- звернувся Зеленський до депутатів "СН".

Він не виключив, що депутатів від "Слуги народу" намагатимуться "активно зараз розгойдувати, пропонувати багаті привілеї, спркушати грошима зв'язками, змовами", та додав, що "ламати і спокушати вас будуть навіть деякі депутати з нашої фракції".

Водночас глава держави закликав фракцію "Слуга народу" показати свою єдність, показати себе "партією, яка вміє битися за своє ім'я і нову політику".

"За підсумками сьогоднішніх ваших рішень, голосувань, будемо приймати глобальні рішення, спробуємо жорстко перезавантажити всю систему, тому що час розмов закінчився, закінчився час умовлянь і м'якості, потрібно вжити жорстких рішень по Конституційному суду",

- зауважив Зеленський.

Він додав, що звернувся до депутатів у такому форматі, бо немає часу поспілкуватися із кожним окремо.

"У житті іноді буває час, коли потрібно робити складний, але обов'язковий вибір, коли не можна відсидітися десь за спинами або зробити вигляд, що мене це не стосується",

- сказав глава держави.

Він резюмував, що сьогодні йде "бій не проти КС, але за імідж України, за її репуттацію, за незворотність дійсно важливих змін, за неповернення до вчорашнього дня".

Як повідомлявла NNS, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт “Про відновлення довіри до конституційного судочинства” (№ 4288) , яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Окрім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.

У пояснювальній записці вказується, що законопроєкт розроблено з метою забезпечення дотримання конституційного ладу в Україні та недопущення узурпації влади суддями Конституційного Суду. Законопроєкт визнано Президентом як невідкладний.

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27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох із них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці й обороні країни.