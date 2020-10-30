Зеленський пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду та скасувати рішення КС

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Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства», яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду України. Законопроєкт зареєстровано на сайті парламенту, пише Громадське, передає NNS.

Глава держави пропонує визнати рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року «нікчемним (що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

Також він пропонує звільнити всіх суддів, які ухвалили це рішення, та почати процес відбору нових. Зеленський також прагне повернути редакцію закону «Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу, які діяли до рішення КСУ.

Згідно з пояснювальною запискою, Зеленський вважає, що ухвалення цього закону забезпечить дотримання конституційного ладу в Україні і незворотність європейського курсу України, запобігатиме корупції в органах державної влади та зміцнить авторитету України на міжнародній арені.

Цей Закон має набрати чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Наразі проєкт закону вже передали на розгляд профільного комітету.

Нові судді, попри Конституцію

У законопроєкті зазначено, що відповідним суб’єктам наказується розпочати процедуру відбору нових суддів. Новий склад КСУ Зеленський хоче обрати «відповідно до порядку, визначеному Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України».

Водночас зазначимо, що Конституція забороняє таким чином припиняти повноваження суддів КСУ. У ній визначений чіткий перелік підстав для звільнення судді:

закінчення строку його призначення;

досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку;

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

порушення суддею вимог щодо несумісності;

порушення суддею присяги;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

припинення його громадянства;

визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Про що йдеться?

27 жовтня Конституційний суд України на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників та суддів у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання свідомо неправдивих відомостей у декларації.

Рішення КСУ ухвалив за поданням депутатів з «Опозиційної платформи — За життя» та «За майбутнє». Через цю ухвалу правоохоронці змушені будуть закрити всі справи щодо неправдивого декларування майна чиновниками.

Очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник уточнив, що наразі таких справ понад 100, приблизно 20 вже розглядаються у судах. Він нагадав, що подібна історія вже була, коли Конституційний суд скасував відповідальність за незаконне збагачення, а справи про розкрадання посадовців закрили.

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