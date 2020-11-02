КСУ замовив грати на вікна і двері після протесту, коли будівлю закидали шашками і презервативами

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Конституційний суд України замовив металеві грати на двері та вікна першого поверху за 48,7 тисячі гривень. Закупівлю оприлюднили 30 жовтня після 16:00, тобто після завершення акції протесту біля будівлі, пише Громадське, передає NNS.

Про це свідчать дані з системи «Prozzoro».

Закупівлю проводили без використання електронної системи, бо вартість угоди менша за 50 тисяч гривень. Угоду на 48,7 тисячі гривень уклали з товариством «Трейд тулс».

Звести грати на вікнах та дверях мають до 31 грудня цього року. Інформацію про закупівлю оприлюднили о 16:12 після завершення акції протесту.

Що це за протест?

Зранку 30 жовтня біля будівлі КС зібралися незгодні з рішенням суду про скасування відповідальності за недостовірне декларування. На територію суду мітингарі кидали димові шашки, шини та презервативи. Після цього хтось з натовпу викрикнув, що кидати використані гумові засоби контрацепції — неекологічно.

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Фото: Факти