Замах на захоплення влади: щодо суддів КСУ відкрили кримінальну справу

В Єдиний реєстр судових розслідувань внесено кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями Конституційного суду". Про це у Facebook повідомив нардеп партії "Голос" Ярослав Юрчишин, передає Українська правда, інформує NNS.

"Кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України (захоплення державної влади) щодо суддів Конституційного Суду зареєстроване, внесене в Єдиний реєстр судових розслідувань та направлене у Державне бюро розслідувань.

В рамках цього провадження цілком законно, не політично, можна довести, якщо була змова з метою захоплення влади.

Окремі компоненти цієї справи можуть перегукуватися з розслідування НАБУ щодо Окружного адміністративного суду Києва: там "вовчі" судді зізнаються, що вже "захопили КСУ",