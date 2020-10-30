Замах на захоплення влади: щодо суддів КСУ відкрили кримінальну справу

- 30 жовт. 2020
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В Єдиний реєстр судових розслідувань внесено кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями Конституційного суду". Про це у Facebook повідомив нардеп партії "Голос" Ярослав Юрчишин, передає Українська правда, інформує NNS.
"Кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України (захоплення державної влади) щодо суддів Конституційного Суду зареєстроване, внесене в Єдиний реєстр судових розслідувань та направлене у Державне бюро розслідувань.
В рамках цього провадження цілком законно, не політично, можна довести, якщо була змова з метою захоплення влади.
Окремі компоненти цієї справи можуть перегукуватися з розслідування НАБУ щодо Окружного адміністративного суду Києва: там "вовчі" судді зізнаються, що вже "захопили КСУ",
— написав Юрчишин.
На думку нардепа це дозволить усунути причетних до правопорушення суддів без руйнування інституції Конституційного Суду.
Що цьому передувало: 29 жовтня ДБР повідомило, що слідчий бюро викликав голову Конституційного суду Олександра Тупицького на допит 2 листопада.
Передісторія:
27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі.
Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
Це рішення КСУ ухвалив за поданням депутатів з «Опозиційної платформи — За життя» та «За майбутнє».
Журналісти дізналися, що Тупицький не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії.
Раніше ми писали: "Голос" ініціює розслідування щодо рішення КСУ про скасування е-декларацій, а українців кличуть на мітинг