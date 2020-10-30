Голова КСУ Тупицький вважає, що законопроект Зеленського про розпуск суддів має ознаки держперевороту

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Законопроект президента Володимира Зеленського, який передбачає розпуск усього складу Конституційного суду, має ознаки держперевороту, вважає голова КСУ Олександр Тупицький. Про це очільник суду заявив на брифінгу, пише Громадське, передає NNS.

«Що повинно відбутися у вівторок в парламенті? Це законом чи постановою скасувати рішення Конституційного суду. Чого тоді не указом президента? Навіщо залучати парламент до такої конституційної справи. Одна особа (Зеленський — ред.) взяла на себе відповідальність»,

— сказав Тупицький.

Він додав, що не здивований, бо такі ідеї вже були у Міхеіла Саакашвілі (голова виконкому нацради реформ) — замість КСУ створити конституційну палату при Верховному суді.

Голова КСУ вважає це незаконним, бо такі рішення ухвалюють лише в «недорозвинутих країнах».

«Конституційний суд можна реформувати, але у законний спосіб»,

— додав він.

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З чого все почалось

27 жовтня Конституційний суд України на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність для чиновників та суддів у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання свідомо неправдивих відомостей у декларації.

Рішення КСУ ухвалив за поданням депутатів з «Опозиційної платформи — За життя» та «За майбутнє». Через цю ухвалу правоохоронці змушені будуть закрити всі справи щодо неправдивого декларування майна чиновниками.

Очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник уточнив, що наразі таких справ понад 100, приблизно 20 вже розглядаються у судах. Він нагадав, що подібна історія вже була, коли Конституційний суд скасував відповідальність за незаконне збагачення, а справи про розкрадання посадовців закрили.