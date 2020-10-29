Зеленський екстрено скликав РНБО через рішення КСУ

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Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони через рішення КСУ про скасування е-декларування. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

Як повідомляється на офіційному сайті українського президента, засідання РНБО скликається «для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні країни».

Відзначається, що Зеленський запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, що склалася в національній безпеці країни, і прийняти відповідні рішення.

Необхідні законопроекти, які в подальшому запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій, будуть напрацьовані й подані Зеленським у Верховну Раду як невідкладні.

«Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб'єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими»,

— заявив він.

27 жовтня Конституційний суд скасував ст. 366−1 КК України про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних в декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК з контролю і перевірки декларацій, цілодобовий доступ до реєстру декларацій і моніторинг способу життя.

У НАЗК заявили, що судді прийняли рішення у власних інтересах.

Крім того, в агентстві заявили, що своїм рішенням КСУ заблокував призначення переможців місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня.

Нацагентство з протидії корупції заявило, що Конституційний суд України позбавив його доступу до державних реєстрів, необхідних для перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади.

Як заявили у НАЗК, без цього жоден керівник держоргану не може бути офіційно призначений на свою посаду.

Таким чином КСУ фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів, оскільки призначення кандидатів обраних на посади, зокрема, голів обласних, районних рад та їх заступників, можливо тільки після проходження ними спецперевірок.

«Конституційний суд своїм рішенням не тільки знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату», — зазначив голова НАЗК.

За даними антикорупційного відомства, двоє членів КСУ внесли в свої декларації недостовірні дані, і тепер, ймовірно, намагаються уникнути відповідальності.

Раніше ми повідомляли: НАЗК закриває доступ до Реєстру декларацій для громадськості