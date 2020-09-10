Бойовики прицільно обстріляли українські позиції біля Шумів, які збиралися інспектувати

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Сьогодні, о 14.15, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ, повідомляють у штабі ООС, передає NNS.

У штабі зазначили, що такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону.

Крім того у штабі наголосили, що завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань РФ були спрогнозовані завчасно, тому вдалося убезпечити військовослужбовців Об’єднаних сил, а також представників СЦКК та ОБСЄ.

Що за інспекція?

Історія розпочалась із погроз так званого керівника так званої «ДНР» Дениса Пушиліна, нагадує Громадське. Він побачив порушення перемир'я, укладеного наприкінці липня, там, де його більше не побачив ніхто, і почав грозитися знищити позиції українських військових.

Щоправда, ці свої погрози Пушилін постійно відтерміновував, посилаючись на можливість урегулювати все через перемовини в Мінську. 9 вересня під час засідання ТКГ саме це врегулювання і було досягнуте: «ДНР» відрапортувала про допуск своїх представників для інспектування позицій українських військових, щодо яких вона висувала претензії. Спільну інспекцію згодом підтвердили і в Офісі президента.

Та вже перед самим її початком 10 вересня в Офісі президента заявили, що інспекцію скасовують, бо бойовики та Росія висунули нові вимоги. За даними ЗМІ, серед цих вимог зокрема: відвідування нових точок, здійснення фото- та відеофіксації та підписання спільного протоколу.

Українська делегація в ТКГ вважає, що ці вимоги «грубо порушують досягнуті 9 вересня домовленості». Відтак представник України в ТКГ Леонід Кравчук звернувся до ОБСЄ з проханням відкласти інспекцію.

Нагадуємо, з 27 липня на Донбасі почав діяти новий режим припинення вогню. Зокрема ці домовленості забороняють відкривати будь-який вогонь без дозволу керівництва. У разі навмисного порушення режиму припинення вогню стосовно військовослужбовців Збройних Сил можуть застосовувати дисциплінарні стягнення.

Донедавна головним досягненням перемир'я вважали те, що від обстрілів не загинув і не дістав поранення жодний український військовий. На 42-й день перемир'я, 6 вересня, бойовики порушили режим «тиші» й обстріляли позиції української армії на Луганщині, один військовий дістав поранення.

Обстріл назвали у Зеленського «поодинокою провокацією». Потім бойовики обстріляли знов, тоді загинув один військовий.

За час так званого всеосяжного перемир'я спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 1000 порушень режиму тиші.