Україна дозволить представникам «ДНР» обстежити свої позиції – результати зустрічі ТКГ

09 вер. 2020
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В офісі президента України відзвітували про результати переговорів щодо Донбасу, яі відбулися сьогодні, 9 вересня. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт президента України.

Нагадаємо, нещодавно глава так званої "ДНР" Денис Пушилін пригрозив обстріляти позиції українських військових недалеко від Горлівки на Донбасі, давши ЗСУ час для того, щоб відвести людей на безпечну відстань. Це викликало реакцію офіційного Києва, завдяки чому була проведена нова зустріч ТКГ по Донбасу.

У рамках переговорів Тристоронньої контактної групи представники України погодилися проінспектувати разом з бойовиками "ДНР" ділянку позицій Збройних сил України біля Горлівки, яку бойовики погрожують обстріляти.

"Учасники консультацій домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ. Українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції",

 — розповіли в офісі президента України.

При цьому в адміністрації глави держави підтвердили, що незалежні спостерігачі з ОБСЄ проінспектували зазначену ділянку і не виявили там ніяких порушень з боку офіційного Києва. Однак проросійським бойовикам цього виявилося недостатньо, тому вони наполягають на більш детальній інспекції позицій, зайнятих, на думку "ДНР", українськими військовослужбовцями.

"Цей день дає нам надію, що режим припинення вогню буде виконуватися і надалі всіма сторонами. Українська сторона буде задіяти будь-які механізми як в рамках Тристоронньої контактної групи, так і в рамках Нормандського формату, які дозволять зберегти життя українських військовослужбовців і мирного населення. Ми залишаємося повністю відданими мирному процесу і виконанню досягнутих домовленостей",

— резюмував глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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