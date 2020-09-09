Побиття колишнього політв'язня Балуха: що відомо

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Як повідомляла NNS, у ніч на вівторок, 8 вересня, побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Наразі стали відомі деякі подробиці події.

Вчора в поліції Києва повідомили, що близько 12-ї години до них надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями киянина, 1971 року народження. Було встановлено, що потерпілим є Володимир Балух. Його госпіталізували з тілесними ушкодження з ПКіВ «Гідропарк». Окрім цього, в чоловіка виявили відсутність мобільного телефона та банківської картки.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці виявили сумку з особистими речами потерпілого. Також було встановлено, що потерпілий Володимир Балух напередодні у компанії 10-15 осіб відпочивав у одному із закладів на території ПКіВ «Гідропарк». Останній раз його бачили близько півночі. Окрім цього, при проведенні першочергових слідчих дій встановлено кількох свідків.

«Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна»,

— додали в поліції.

Як повідомляє Українська правда, у Балуха тяжка травма голови, його було прооперовано.

Сьогодні нардеп Ірина Геращенко написала у Фейсбук, що стан Володимира Балуха стабільно важкий, він перебуває на апараті штучної вентиляції легень і досі без тями.

«Від лікарів ЛШД, де перебуває В.Балух: "Пацієнт стабільно важкий. На апараті ШВЛ, ще без свідомості". На жаль, поки що така невтішна інформація»,

— повідомила Геращенко.

Також на цю подію вчора відреагували в Офісі президента:

«Офіс Президента вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його жорстоко побили цієї ночі – фактично в річницю його звільнення з полону. Зламані рука та ключиця. За повідомленнями лікарів, загрози його життю немає. Вимагаємо від Національної поліції швидкого та повного розслідування цього злочину. Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема політична».

А нардеп Ахтем Чийгоз з фракції «Європейська солідарність» заявив, що Балуха хотіли вбити з політичних мотивів. Про це він розповів в ефірі Апостроф Live, передає УНІАН.

«Його (Балуха-ред.) били групою, тому що він дуже сильний і тілом, і духом. Били його на смерть, тому що зламали ключицю»,

— сказав Чийгоз.

«А робити такі заяви (про відсутність політичного підтексту) - значить останній рік не помічати, що наших АТОвців, волонтерів б'ють, вбивають, потім переслідують судами. Балух - дуже порядна і чесна людина, там іншої версії немає... Це з політикою пов'язано, я це точно знаю",

— заявив Чийгоз і додав:

«Тут версія тільки одна: його побили тільки за те, що він завжди і скрізь відстоює все, що пов'язано з Україною і українцями».

Депутат також розповів, що напередодні нападу зустрічався з Балухом.

«Напередодні ввечері я зустрічався і з Балухом, і з Пановим. Вони запросили мене на річницю. На жаль, я не встиг приєднатися. На моєму авто їх туди відвезли. Я думаю, що хтось спостерігав за ними з боку. Вночі дочекалися, коли він вийде»,

— розповів Чийгоз.

Нагадаємо: Рівно рік тому, 7 вересня 2019-го, в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.

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Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський