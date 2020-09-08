Вночі побили колишнього політв'язня Володимира Балуха, він у лікарні

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У ніч на вівторок, 8 вересня, побили колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха. Про повідомив інший експолітв'язень Олег Сенцов, передає Ураїнська правда, інформує NNS.

"Володимир Балух був побитим сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з’ясовуються",

— написав Сенцов у Фейсбук.

Пізніше він додав, що Володимир при тямі, у нього зламана рука та ключиця. Загрози життю немає.

Як пише Громадське, у відділі комунікації поліції Києва напад не прокоментували, але пообіцяли найближчим часом оприлюднити подробиці на сайті.

Нагадаємо: Рівно рік тому, 7 вересня 2019 року, в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.

Пізніше Карпюка і Балуха взяли працювати в офіс українського омбудсмена в Києві.

4 серпня 2017 року окупанти засудили кримчанина Балуха до 3 років 7 місяців у колонії-поселенні і штрафу в 10 тисяч рублів, звинувативши в нібито незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. Насправді, Балух вивісив прапор України над своїм будинком у кримському селі в грудні 2013 року.

А 5 липня 2018 року підконтрольний окупантам суд визнав Балуха винним ще й у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив до 5 років позбавлення волі і штрафу 10 тисяч рублів. Хоча саме начальник СІЗО штовхнув Балуха.

За ґратами Балух голодував 206 днів, вживаючи тільки по кілька ложок вівсяного киселю, сухарі, воду та чай із медом. Голодування припинив під час етапування до колонії.