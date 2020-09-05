Ватажок бойовиків «ДНР» призначив дату обстрілу українських позицій

Завантажте мобільний додаток сайту

Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін офіційно оголосив про те, що в понеділок, 7 вересня збройні формування так званої "міліції" відкриють вогонь по українським позиціями поблизу Горлівки. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду, яка, в свою чергу посилається на заяву Пушиліна, оприлюднену на його сайті.

Ватажок донецьких бойовиків 5 вересня написав, що видав "указ" про відкриття вогню по укріпленнях Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми (передмістя Горлівки, Донеччина).

Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Також заявляючи про запланований обстріл українських позицій він заявив, що ОРДО "не потрібен зрив перемир'я".

"Офіційно заявляю, що відповідно до пункту "д" додаткових заходів мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведеним інженерним спорудам в районі населеного пункту Шуми (600 метрів на північний схід від населеного пункту Шуми - район обладнаних українських позицій з центром з координатами 48 градусів 22 хвилини 57 секунд північної широти і 37 градусів 56 хвилин 55 секунд східної довготи). Закликаю українську сторону з 8 години 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі. Нам не потрібні людські жертви. Нам не потрібен зрив перемир'я".

-написав Пушилін.

Довідка: Населений пункт Шуми був звільнений українською армією влітку 2018 року, до цього селище знаходилося під контролем донецьких бойовиків. Шуми - стратегічно важливий об'єкт, оскільки у майбутньому може послужити плацдармом для проведення подальших операцій ЗСУ.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України