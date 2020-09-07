Окупанти "ДНР " перенесли нанесення удару по українських позиціях на іншу дату

Завантажте мобільний додаток сайту

Як повідомляла раніше NNS, ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін погрожував сьогодні, 7 вересня, о 8-й ранку нанести удар по українським позиціям з метою знищення наших інженерних конструкцій. Але вогонь не відкривали.

Пушилін переніс нанесення удару по позиціях Об'єднаних сил на 10 годину ранку 9 вересня. Про це заявив Едуард Басурін, що називає себе офіційним представником управління "народної міліції, - повідомляє NNS з посиланням на Острів.

За його словами, окупаційні війська ніяк не можуть встановити, що відбувається поблизу Гролівки біля селища Шуми: демонтаж або зміцнення фортифікаційних споруд.

"У ході спостереження за ділянкою поблизу лінії зіткнення біля населеного пункту Шуми, починаючи з 5 вересня була помічена певна активність з боку українських збройних формувань. На даний момент поки неможливо точно встановити, чи спрямовані ці дії на демонтаж незаконно споруджених позицій або ж навпаки на ще більше їх зміцнення з метою ескалації обстановки",

- йдеться в заяві бойовика.

Перебуваючи в повній невідомості, - продовжує Басурін, - ватажок " ДНР "Денис Пушилін прийняв рішення"продовжити спостереження за ситуацією і перенести початок операції з усунення українських укріплень на 10.00 9 вересня 2020 року".

Глава окупаційної адміністрації в черговий раз в ультимативній формі зажадав, щоб українські військові "самостійно усунули допущені порушення додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню "і о 22:00 8 вересня"надати відомості про письмово зафіксований факт демонтажу незаконно споруджених укріплень".

Так званий "Головнокомандувач", - запевняє Басурін, - "зазначив, що його наказ про усунення даних споруд не скасований, а відстрочений". Таким чином, ватажок " ДНР " заявляє, що як і раніше сповнений рішучості завдати удару по позиціях Об'єднаних сил.

Як повідомлялося раніше, за інформацією СММ ОБСЄ підрозділи операції Об'єднаних сил не зводили фортифікаційні споруди поблизу окупованої Горлівки після оголошення перемир'я.

"На основі аналізу даних повітряного спостереження за період з 21 грудня 2019 року по 2 вересня 2020 року в районі н.п. шуми (підконтрольний уряду, 41 км на північ від Донецька) виявлено 25-метрове продовження траншеї на існуючих позиціях Збройних сил України (видно на знімках ще до 5 липня 2020 року). Починаючи з 5 липня 2020 року змін в даному районі зафіксовано не було",

- йдеться в повідомленні місії.

Таким чином, наказ ватажка " ДНР " Дениса Пушиліна обстріляти позиції ОС під Шумами, мотивуючи це тим, що таким чином він нібито усуне допущені Україною порушення перемир'я, що проявилися в облаштуванні оборонних споруд після підписання перемир'я, не має під собою жодних підстав.

В цей же час військовий журналіст Юрій Бутусов повідомляє, що 503-й батальйон морської піхоти ЗСУ продовжує займати всі позиції на підступах до Горлівки, які противник вимагав залишити. Морпіхи зберігають високу бойову готовність.

Раніше ми повідомляли: На Донбасі загинули двоє українських військових

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України