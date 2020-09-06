На Донбасі загинули двоє українських військових

Завантажте мобільний додаток сайту

Двоє військових, яких відрізало від решти особового складу полум’ям під час гасіння пожежі на Донеччині, підірвались на мінному полі, обоє загинули. Про це NNS повідомляє з посиланням на оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Зазначається, що під час евакуації двоє бійців обходили осередок вогню в «сірій зоні», але підірвались на мінному полі. Раніше біля населеного пункту Верхньоторецьке їх відрізало полум’ям.

Зранку 6 вересня штаб операції Об'єднаних сил повідомляв, що пожежу в цьому районі загасили, але двох військових відрізало полум'ям від решти солдатів.

Нагадаємо, 2 вересня на Луганщині зафіксували 24 осередки загоряння сухої трави на площі 1200 га. Під час гасіння пожеж загинув один військовий, а ще двоє — отримали опіки різного ступеню важкості.

Раніше ми повідомляли: Україна скликає термінове засідання ТКГ через наказ ватажка бойовиків "ДНР" відкрити вогонь по ЗСУ

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України