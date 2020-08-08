Уряд України перейшов на надзвичайний режим роботи через погіршення ситуації з Covid-19

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Починаючи із суботи, 8 серпня, Кабінет міністрів України переходить на надзвичайний режим роботи. Це пов’язано зі значним зростанням в країні кількості хворих на коронавірус, пише zaxid.net, передає NNS.

Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, надзвичайний режим роботи уряду, зокрема, передбачає, що засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) для посилення контролю над епідемічною ситуацією будуть проводитися кілька разів на тиждень.

Окрім того, 8 серпня планується провести позачергове засідання Кабінету Міністрів, де заплановано розглянути питання погіршення ситуації з епідемією в різних регіонах країни. Також уряд хоче змінити критерії поділу України на «кольорові» карантинні зони.

Нагадаємо, в Україні за останні дні фіксується рекордне зростання кількості нових хворих на коронавірус. Так, на ранок 5 серпня було виявлено 1 271 інфікованих, на ранок 6 серпня — 1 318, а на ранок 7 серпня 1 453 людини захворіли на коронавірус.

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