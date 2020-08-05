Новий антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 серпня

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В Україні станом на ранок 5 серпня 2020 року — 75 тисяч 490 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 271 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий антирекорд.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 788 людей (+24 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 41 527 пацієнтів (+914 особи за добу).

Досі хворіють — 32 175 людей.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 10 223 особи інфіковані за весь час (+156 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 8812 (+150). Рівненська область — 6442 (+87). Чернівецька область — 6298 (+69). Закарпатська область — 5462 (+78). Івано-Франківська область — 5168 (+127). Харківська область — 4239 (+146). Волинська область — 4064 (+56). Київська область — 3942 (+65). Одеська область — 3638 (+93). Тернопільська область — 3149 (+28). Вінницька область — 2880 (+32). Житомирська область — 2009 (+42). Дніпропетровська область — 1474 (+15). Хмельницька область — 1232 (+32). Черкаська область — 959 (+4). Донецька область — 926 (+23). Чернігівська область — 920 (+11). Запорізька область — 871 (+20). Кіровоградська область — 711 — другу добу поспіль нових випадків не зареєстровано. Миколаївська область — 658 (+10). Сумська область — 570 (+10). Полтавська область — 472 (+6). Херсонська область — 236 (+6). Луганська область — 135 (+5).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 5 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 18 мільйонів 706 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 254 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 704 тисячі людей (+6,2 тисячі за добу). Одужали 11 мільйонів 924 тисячі людей.

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