Новий антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 серпня

05 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 5 серпня 2020 року — 75 тисяч 490 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 271 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий антирекорд.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 788 людей (+24 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 41 527 пацієнтів (+914 особи за добу).

Досі хворіють — 32 175 людей.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
  1. Львівська область — 10 223 особи інфіковані за весь час (+156 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Київ — 8812 (+150).
  3. Рівненська область — 6442 (+87).
  4. Чернівецька область — 6298 (+69).
  5. Закарпатська область — 5462 (+78).
  6. Івано-Франківська область — 5168 (+127).
  7. Харківська область — 4239 (+146).
  8. Волинська область — 4064 (+56).
  9. Київська область — 3942 (+65).
  10. Одеська область — 3638 (+93).
  11. Тернопільська область — 3149 (+28).
  12. Вінницька область — 2880 (+32).
  13. Житомирська область — 2009 (+42).
  14. Дніпропетровська область — 1474 (+15).
  15. Хмельницька область — 1232 (+32).
  16. Черкаська область — 959 (+4).
  17. Донецька область — 926 (+23).
  18. Чернігівська область — 920 (+11).
  19. Запорізька область — 871 (+20).
  20. Кіровоградська область — 711 — другу добу поспіль нових випадків не зареєстровано.
  21. Миколаївська область — 658 (+10).
  22. Сумська область — 570 (+10).
  23. Полтавська область — 472 (+6).
  24. Херсонська область — 236 (+6).
  25. Луганська область — 135 (+5).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Станом на ранок 5 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 18 мільйонів 706 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 254 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 704 тисячі людей (+6,2 тисячі за добу). Одужали 11 мільйонів 924 тисячі людей.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 серпня

Автор: Маруся Оффон

Новий антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 серпня

Новий антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 серпня
В Україні станом на ранок 5 серпня 2020 року — 75 тисяч 490 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.
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