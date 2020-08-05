Новий антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 серпня

- 05 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 5 серпня 2020 року — 75 тисяч 490 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 1 271 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 — це новий антирекорд.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 788 людей (+24 підтверджених смертей від COVID-19 за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 41 527 пацієнтів (+914 особи за добу).
Досі хворіють — 32 175 людей.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 10 223 особи інфіковані за весь час (+156 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 8812 (+150).
- Рівненська область — 6442 (+87).
- Чернівецька область — 6298 (+69).
- Закарпатська область — 5462 (+78).
- Івано-Франківська область — 5168 (+127).
- Харківська область — 4239 (+146).
- Волинська область — 4064 (+56).
- Київська область — 3942 (+65).
- Одеська область — 3638 (+93).
- Тернопільська область — 3149 (+28).
- Вінницька область — 2880 (+32).
- Житомирська область — 2009 (+42).
- Дніпропетровська область — 1474 (+15).
- Хмельницька область — 1232 (+32).
- Черкаська область — 959 (+4).
- Донецька область — 926 (+23).
- Чернігівська область — 920 (+11).
- Запорізька область — 871 (+20).
- Кіровоградська область — 711 — другу добу поспіль нових випадків не зареєстровано.
- Миколаївська область — 658 (+10).
- Сумська область — 570 (+10).
- Полтавська область — 472 (+6).
- Херсонська область — 236 (+6).
- Луганська область — 135 (+5).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
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Станом на ранок 5 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 18 мільйонів 706 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 254 тисячі нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли 704 тисячі людей (+6,2 тисячі за добу). Одужали 11 мільйонів 924 тисячі людей.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 серпня