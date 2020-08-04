Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 серпня

- 04 серп. 2020
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4 серпня (станом на 9:00) в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1061 новий випадок. Загалом проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України в Фейсбуці та на дані РНБО.
Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2848 випадків;
- Волинська область — 4008 випадків;
- Дніпропетровська область — 1459 випадків;
- Донецька область — 903 випадки;
- Житомирська область — 1967 випадків;
- Закарпатська область — 5384 випадки;
- Запорізька область — 851 випадок;
- Івано-Франківська область — 5041 випадок;
- Кіровоградська область — 711 випадків;
- м. Київ — 8662 випадки;
- Київська область — 3877 випадків;
- Львівська область — 10067 випадків;
- Луганська область — 130 випадків;
- Миколаївська область — 648 випадків;
- Одеська область — 3545 випадків;
- Полтавська область — 466 випадків;
- Рівненська область — 6355 випадків;
- Сумська область — 560 випадків;
- Тернопільська область — 3121 випадок;
- Харківська область — 4093 випадки;
- Херсонська область — 230 випадків;
- Хмельницька область — 1200 випадків;
- Чернівецька область — 6229 випадків;
- Черкаська область — 955 випадків;
- Чернігівська область — 909 випадків.
Статистика по новим випадкам в регіонах – на скрінах:
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 серпня 2020 року до Центру надійшло 1408 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 127 719 повідомлень про підозру на COVID-19.
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