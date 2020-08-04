Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 серпня

04 серп. 2020
Перегляди: 314

Завантажте мобільний додаток сайту

4 серпня (станом на 9:00) в Україні 74 219 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1764 летальні, 40 613 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1061 новий випадок. Загалом проведено 1 081 146 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 737 пацієнтів. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України в Фейсбуці та на дані РНБО.

Як стало відомо NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2848 випадків;
  • Волинська область — 4008 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1459 випадків;
  • Донецька область — 903 випадки;
  • Житомирська область — 1967 випадків;
  • Закарпатська область — 5384 випадки;
  • Запорізька область — 851 випадок;
  • Івано-Франківська область — 5041 випадок;
  • Кіровоградська область — 711 випадків;
  • м. Київ — 8662 випадки;
  • Київська область — 3877 випадків;
  • Львівська область — 10067 випадків;
  • Луганська область — 130 випадків;
  • Миколаївська область — 648 випадків;
  • Одеська область — 3545 випадків;
  • Полтавська область — 466 випадків;
  • Рівненська область — 6355 випадків;
  • Сумська область — 560 випадків;
  • Тернопільська область — 3121 випадок;
  • Харківська область — 4093 випадки;
  • Херсонська область — 230 випадків;
  • Хмельницька область — 1200 випадків;
  • Чернівецька область — 6229 випадків;
  • Черкаська область — 955 випадків;
  • Чернігівська область — 909 випадків.

Статистика по новим випадкам в регіонах – на скрінах:

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 серпня 2020 року до Центру надійшло 1408 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 127 719 повідомлень про підозру на COVID-19.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 3 серпня

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України

Автор: NNS - Національна служба новин

Чип вам в голову — Илон Маск рассказал, что будут делать его чипы в мозге человека

Чип вам в голову — Илон Маск рассказал, что будут делать его чипы в мозге человека
Основатель компании SpaceX Илон Маск поделился новостями о мозговых чипах, которые разрабатывает его компания. Маск рассказал, что чипы позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами «обычных частот», пишет NNS со ссылкой на weekend.
Докладніше

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі