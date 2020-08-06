Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19

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У Центрі громадського здоров'я надали кілька рекомендацій, як пацієнти можуть підготуватися до ПЛР-тесту, пише УП.Життя, передає NNS.

Тести пулімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) наразі вважаються найефективнішим методом для визначення інфікування COVID-19.

ПЛР-дослідження показує наявність чи відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу.

Зазначається, що здавати тест найкраще вранці, одразу після нічного сну.

Перед проходженням ПЛР-тестування пацієнту НЕ рекомендується:

За 6 годин

Вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки;

Використовувати препарати для розсмоктування.

За 3-4 години

Жувати гумку чи цукерки;

Чистити зуби, полоскати горло чи рот;

Їсти чи пити;

Курити.

Відбирати матеріал для досліджень можуть лише медичні працівники, або представники мобільних бригад.

Вони мають використовувати такі засоби захисту:

медична маска або респіратор класу захисту не нижче ніж FFP2;

захисні окуляри або щиток для обличчя;

ізоляційний захисний халат та шапочка;

рукавички.

Для відбору біологічного матеріалу повинні бути наявні:

✔ стерильні тампони з дакрону чи віскози або універсальні зонди;

✔ шпатель;

✔ транспортний епендорф із середовищем;

✔ інструмент для маркування біологічного матеріалу;

✔направлення на лабораторне тестування;

✔ пакети для направлення та контейнеру з біологічним матеріалом.

Важливо, що для мазків із зіва та носа повинні використовуватися окремі тампони або зонти.