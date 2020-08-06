Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19

06 серп. 2020
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У Центрі громадського здоров'я надали кілька рекомендацій, як пацієнти можуть підготуватися до ПЛР-тесту, пише УП.Життя, передає NNS.

Тести пулімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) наразі вважаються найефективнішим методом для визначення інфікування COVID-19.

ПЛР-дослідження показує наявність чи відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу.

Зазначається, що здавати тест найкраще вранці, одразу після нічного сну.

Перед проходженням ПЛР-тестування пацієнту НЕ рекомендується:

За 6 годин

  • Вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки;
  • Використовувати препарати для розсмоктування. 

За 3-4 години
  • Жувати гумку чи цукерки;
  • Чистити зуби, полоскати горло чи рот;
  • Їсти чи пити;
  • Курити.

Відбирати матеріал для досліджень можуть лише медичні працівники, або представники мобільних бригад.

Вони мають використовувати такі засоби захисту:

  • медична маска або респіратор класу захисту не нижче ніж FFP2;
  • захисні окуляри або щиток для обличчя;
  • ізоляційний захисний халат та шапочка;
  • рукавички.

Для відбору біологічного матеріалу повинні бути наявні:

✔ стерильні тампони з дакрону чи віскози або універсальні зонди;

✔ шпатель;

✔ транспортний епендорф із середовищем;

✔ інструмент для маркування біологічного матеріалу;

✔направлення на лабораторне тестування;

✔ пакети для направлення та контейнеру з біологічним матеріалом.

Важливо, що для мазків із зіва та носа повинні використовуватися окремі тампони або зонти.
Автор: Маруся Оффон

Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19

Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19
У Центрі громадського здоров'я надали кілька рекомендацій, як пацієнти можуть підготуватися до ПЛР-тесту, пише УП.Життя, передає NNS.
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