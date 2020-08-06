Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19

- 06 серп. 2020
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У Центрі громадського здоров'я надали кілька рекомендацій, як пацієнти можуть підготуватися до ПЛР-тесту, пише УП.Життя, передає NNS.
Тести пулімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) наразі вважаються найефективнішим методом для визначення інфікування COVID-19.
ПЛР-дослідження показує наявність чи відсутність в організмі людини ДНК або РНК вірусу.
Зазначається, що здавати тест найкраще вранці, одразу після нічного сну.
Перед проходженням ПЛР-тестування пацієнту НЕ рекомендується:
За 6 годин
- Вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки;
- Використовувати препарати для розсмоктування.
За 3-4 години
- Жувати гумку чи цукерки;
- Чистити зуби, полоскати горло чи рот;
- Їсти чи пити;
- Курити.
Відбирати матеріал для досліджень можуть лише медичні працівники, або представники мобільних бригад.
Вони мають використовувати такі засоби захисту:
- медична маска або респіратор класу захисту не нижче ніж FFP2;
- захисні окуляри або щиток для обличчя;
- ізоляційний захисний халат та шапочка;
- рукавички.
Для відбору біологічного матеріалу повинні бути наявні:
✔ стерильні тампони з дакрону чи віскози або універсальні зонди;
✔ шпатель;
✔ транспортний епендорф із середовищем;
✔ інструмент для маркування біологічного матеріалу;
✔направлення на лабораторне тестування;
✔ пакети для направлення та контейнеру з біологічним матеріалом.
Важливо, що для мазків із зіва та носа повинні використовуватися окремі тампони або зонти.