Кілька днів поспіль новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 серпня

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В Україні станом на ранок 7 серпня 2020 року — 78 тисяч 261 людина інфікована коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 453 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — і це черговий новий антирекорд.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 852 людей (+33 летальних випадки підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 43 055 пацієнтів (+531 особа за добу).

Досі хворіють — 33 354 людини.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 10 572 особи інфіковані за весь час (+152 нових лабораторно підтверджених випадки за добу). Київ — 9178 (+186). Рівненська область — 6638 (+100). Чернівецька область — 6477 (+94). Закарпатська область — 5615 (+76). Івано-Франківська область — 5426 (+131). Харківська область — 4527 (+146). Волинська область — 4162 (+54). Київська область — 4058 (+78). Одеська область — 3904 (+156). Тернопільська область — 3212 (+35). Вінницька область — 2932 (+34). Житомирська область — 2064 (+28). Дніпропетровська область — 1508 (+16). Хмельницька область — 1286 (+29). Черкаська область — 975 (+6). Чернігівська область — 965 (+28). Донецька область — 945 (+4). Запорізька область — 895 (+5). Кіровоградська область — 714 (+1). Миколаївська область — 682 (+16). Сумська область — 636 (+42). Полтавська область — 489 (+12). Херсонська область — 255 (+13). Луганська область — 146 (+11).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми писали: Б'ємо антирекорди: кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 серпня

Станом на ранок 7 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 19 мільйонів 261 тисяча людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 281 тисячу нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли у світі 717 тисяч людей (+6,4 тисяч за добу). Одужали — 12 мільйонів 363 тисячі людей.

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