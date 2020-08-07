Кілька днів поспіль новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 серпня

- 07 серп. 2020
- Перегляди: 527
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні станом на ранок 7 серпня 2020 року — 78 тисяч 261 людина інфікована коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 1 453 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — і це черговий новий антирекорд.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 852 людей (+33 летальних випадки підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 43 055 пацієнтів (+531 особа за добу).
Досі хворіють — 33 354 людини.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 10 572 особи інфіковані за весь час (+152 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
- Київ — 9178 (+186).
- Рівненська область — 6638 (+100).
- Чернівецька область — 6477 (+94).
- Закарпатська область — 5615 (+76).
- Івано-Франківська область — 5426 (+131).
- Харківська область — 4527 (+146).
- Волинська область — 4162 (+54).
- Київська область — 4058 (+78).
- Одеська область — 3904 (+156).
- Тернопільська область — 3212 (+35).
- Вінницька область — 2932 (+34).
- Житомирська область — 2064 (+28).
- Дніпропетровська область — 1508 (+16).
- Хмельницька область — 1286 (+29).
- Черкаська область — 975 (+6).
- Чернігівська область — 965 (+28).
- Донецька область — 945 (+4).
- Запорізька область — 895 (+5).
- Кіровоградська область — 714 (+1).
- Миколаївська область — 682 (+16).
- Сумська область — 636 (+42).
- Полтавська область — 489 (+12).
- Херсонська область — 255 (+13).
- Луганська область — 146 (+11).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Раніше ми писали: Б'ємо антирекорди: кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 серпня
Станом на ранок 7 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 19 мільйонів 261 тисяча людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 281 тисячу нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли у світі 717 тисяч людей (+6,4 тисяч за добу). Одужали — 12 мільйонів 363 тисячі людей.
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України