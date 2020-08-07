Кілька днів поспіль новий антирекорд. Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 серпня

07 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 7 серпня 2020 року — 78 тисяч 261 людина інфікована коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 453 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — і це черговий новий антирекорд.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 852 людей (+33 летальних випадки підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 43 055 пацієнтів (+531 особа за добу).

Досі хворіють — 33 354 людини.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
  1. Львівська область — 10 572 особи інфіковані за весь час (+152 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
  2. Київ — 9178 (+186).
  3. Рівненська область — 6638 (+100).
  4. Чернівецька область — 6477 (+94).
  5. Закарпатська область — 5615 (+76).
  6. Івано-Франківська область — 5426 (+131).
  7. Харківська область — 4527 (+146).
  8. Волинська область — 4162 (+54).
  9. Київська область — 4058 (+78).
  10. Одеська область — 3904 (+156).
  11. Тернопільська область — 3212 (+35).
  12. Вінницька область — 2932 (+34).
  13. Житомирська область — 2064 (+28).
  14. Дніпропетровська область — 1508 (+16).
  15. Хмельницька область — 1286 (+29).
  16. Черкаська область — 975 (+6).
  17. Чернігівська область — 965 (+28).
  18. Донецька область — 945 (+4).
  19. Запорізька область — 895 (+5).
  20. Кіровоградська область — 714 (+1).
  21. Миколаївська область — 682 (+16).
  22. Сумська область — 636 (+42).
  23. Полтавська область — 489 (+12).
  24. Херсонська область — 255 (+13).
  25. Луганська область — 146 (+11).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми писали: Б'ємо антирекорди: кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 серпня

Станом на ранок 7 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 19 мільйонів 261 тисяча людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 281 тисячу нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли у світі 717 тисяч людей (+6,4 тисяч за добу). Одужали — 12 мільйонів 363 тисячі людей.

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Автор: Маруся Оффон

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