Б'ємо антирекорди: кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 серпня

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В Україні станом на ранок 6 серпня 2020 року — 76 тисяч 808 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт МОЗ у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це знову новий антирекорд.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 819 людей (+31 летальний випадок підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 42 524 пацієнта (+997 осіб за добу).

Досі хворіють — 32 465 людей.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):

Львівська область — 10 420 осіб інфіковані за весь час (+197 нових лабораторно підтверджених випадків за добу). Київ — 8992 (+180). Рівненська область — 6538 (+96). Чернівецька область — 6383 (+85). Закарпатська область — 5539 (+77). Івано-Франківська область — 5295 (+127). Харківська область — 4381 (+142). Волинська область — 4108 (+44). Київська область — 3980 (+38). Одеська область — 3748 (+110). Тернопільська область — 3177 (+28). Вінницька область — 2898 (+18). Житомирська область — 2036 (+27). Дніпропетровська область — 1492 (+18). Хмельницька область — 1257 (+25). Черкаська область — 969 (+10). Донецька область — 941 (+15). Чернігівська область — 937 (+17). Запорізька область — 890 (+19). Кіровоградська область — 713 (+2). Миколаївська область — 666 (+8). Сумська область — 594 (+24). Полтавська область — 477 (+5). Херсонська область — 242 (+6). Луганська область — 135 — другу добу поспіль нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли: Новий антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 серпня

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Станом на ранок 5 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 18 мільйонів 979 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 271 тисячу нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 712 тисяч людей (+6,8 тисяч за добу). Одужали 12 мільйонів 171 тисяча людей.