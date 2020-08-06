Б'ємо антирекорди: кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 серпня

06 серп. 2020
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В Україні станом на ранок 6 серпня 2020 року — 76 тисяч 808 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт МОЗ у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.

За добу в Україні зафіксовано 1 318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це знову новий антирекорд.

Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 819 людей (+31 летальний випадок підтверджено за добу).

Одужали від коронавірусу в Україні 42 524 пацієнта (+997 осіб за добу).

Досі хворіють — 32 465 людей.

Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
  1. Львівська область — 10 420 осіб інфіковані за весь час (+197 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  2. Київ — 8992 (+180).
  3. Рівненська область — 6538 (+96).
  4. Чернівецька область — 6383 (+85).
  5. Закарпатська область — 5539 (+77).
  6. Івано-Франківська область — 5295 (+127).
  7. Харківська область — 4381 (+142).
  8. Волинська область — 4108 (+44).
  9. Київська область — 3980 (+38).
  10. Одеська область — 3748 (+110).
  11. Тернопільська область — 3177 (+28).
  12. Вінницька область — 2898 (+18).
  13. Житомирська область — 2036 (+27).
  14. Дніпропетровська область — 1492 (+18).
  15. Хмельницька область — 1257 (+25).
  16. Черкаська область — 969 (+10).
  17. Донецька область — 941 (+15).
  18. Чернігівська область — 937 (+17).
  19. Запорізька область — 890 (+19).
  20. Кіровоградська область — 713 (+2).
  21. Миколаївська область — 666 (+8).
  22. Сумська область — 594 (+24).
  23. Полтавська область — 477 (+5).
  24. Херсонська область — 242 (+6).
  25. Луганська область — 135 — другу добу поспіль нових випадків не зареєстровано.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Раніше ми повідомляли: Новий антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 серпня

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Станом на ранок 5 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 18 мільйонів 979 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 271 тисячу нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.

Померли 712 тисяч людей (+6,8 тисяч за добу). Одужали 12 мільйонів 171 тисяча людей.

Автор: Маруся Оффон

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