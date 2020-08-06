Б'ємо антирекорди: кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 серпня

- 06 серп. 2020
- Перегляди: 516
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні станом на ранок 6 серпня 2020 року — 76 тисяч 808 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт МОЗ у Фейсбук та телеграм-канал Блискавка.
За добу в Україні зафіксовано 1 318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — це знову новий антирекорд.
Померли від коронавірусу в Україні за даними МОЗ 1 819 людей (+31 летальний випадок підтверджено за добу).
Одужали від коронавірусу в Україні 42 524 пацієнта (+997 осіб за добу).
Досі хворіють — 32 465 людей.
Наразі кількість інфікованих по областях (+ за добу):
- Львівська область — 10 420 осіб інфіковані за весь час (+197 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 8992 (+180).
- Рівненська область — 6538 (+96).
- Чернівецька область — 6383 (+85).
- Закарпатська область — 5539 (+77).
- Івано-Франківська область — 5295 (+127).
- Харківська область — 4381 (+142).
- Волинська область — 4108 (+44).
- Київська область — 3980 (+38).
- Одеська область — 3748 (+110).
- Тернопільська область — 3177 (+28).
- Вінницька область — 2898 (+18).
- Житомирська область — 2036 (+27).
- Дніпропетровська область — 1492 (+18).
- Хмельницька область — 1257 (+25).
- Черкаська область — 969 (+10).
- Донецька область — 941 (+15).
- Чернігівська область — 937 (+17).
- Запорізька область — 890 (+19).
- Кіровоградська область — 713 (+2).
- Миколаївська область — 666 (+8).
- Сумська область — 594 (+24).
- Полтавська область — 477 (+5).
- Херсонська область — 242 (+6).
- Луганська область — 135 — другу добу поспіль нових випадків не зареєстровано.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Раніше ми повідомляли: Новий антирекорд! Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 серпня
Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України
Станом на ранок 5 серпня 2020 року, за даними сервісу Worldometers, у світі — 18 мільйонів 979 тисяч людей були інфіковані коронавірусом. Плюс 271 тисячу нових випадків СОVID-19 зафіксовано у світі минулої доби.
Померли 712 тисяч людей (+6,8 тисяч за добу). Одужали 12 мільйонів 171 тисяча людей.